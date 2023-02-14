Доступа к медицине для гражданских практически нет, - глава Северодонецкого РВА Власенко
Доступа к медицине в оккупированном Северодонецком районе Луганской области практически нет, а все лекарства – российские с непонятным качеством
Об этом в эфире Эспрессо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"Какая-то медицина там есть, но реально все крупные медицинские учреждения работают как военные госпитали. Фактически не работает "скорая" для гражданских. Доступа к медицинским услугам практически нет, потому что там медиков нет", - сказал Власенко.
По словам главы РВА, большинство медперсонала уехало, осталось где-то десяток-полтора медработников.
"Все остальное – российские военные медики или медработники из РФ. В тех условиях, что сейчас, оказать какую-то качественную помощь практически невозможно. Относительно медикаментов и аптек – такая же ситуация. Все лекарства – российские, качество неизвестно, стоимость высока, ассортимент очень ограничен" , – подытожил он.
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