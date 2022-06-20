Доступ приложений к камере и данным телефона: Госспецсвязи предоставила разъяснение об угрозах в киберпространстве
Госспецсвязи советует обращать внимание на то, какие разрешения на доступ к вашим данным вы предоставляете при установке различных приложений
Госспецсвязи опубликовало советы о том, как уберечься от угроз в киберпространстве.
'"Большинство пользователей не обращают внимания на то, какие разрешения на доступ к их данным требуют приложения в смартфоне. Это может привести к утечке персональных данных пользователя", - отмечает ведомство.
При этом запрос на разрешение должен соответствовать функционалу программы.
"Например, приложение с географическими картами может попросить разрешения к данным геолокации. А вот если программа просит еще и доступы в галерею, контакты, право вносить изменения на смартфоне и т.д., это уже должно вызвать подозрение", - объясняют специалисты.
Во-вторых, значение имеет количество запрашиваемых разрешений: вредоносные программы часто посылают запрос на получение большого количества разрешений. Это позволяет им собирать много личной информации о пользователе.
Как проверить разрешения приложений на Android:
- Зайдите в Настройку смартфона.
- Выберите и откройте необходимую программу.
- Нажмите – Разрешения приложений: здесь есть список, какие доступы разрешены и какие запрещены.
- При необходимости измените.
- В этом же разделе можно настроить функцию автоматического отзыва разрешений, если приложение не используется в течение длительного времени.
Проверить разрешения на iOS можно в разделах меню “Параметры” – “Конфиденциальность”.
- Напомним, Госспецсвязи вместе с Национальным банком и Киберполицией создали инструкции, которые помогут распознавать мошенников и оказывать или получать помощь в Интернете безопасно.
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