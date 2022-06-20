Госспецсвязи опубликовало советы о том, как уберечься от угроз в киберпространстве.

'"Большинство пользователей не обращают внимания на то, какие разрешения на доступ к их данным требуют приложения в смартфоне. Это может привести к утечке персональных данных пользователя", - отмечает ведомство.

При этом запрос на разрешение должен соответствовать функционалу программы.

"Например, приложение с географическими картами может попросить разрешения к данным геолокации. А вот если программа просит еще и доступы в галерею, контакты, право вносить изменения на смартфоне и т.д., это уже должно вызвать подозрение", - объясняют специалисты.

Во-вторых, значение имеет количество запрашиваемых разрешений: вредоносные программы часто посылают запрос на получение большого количества разрешений. Это позволяет им собирать много личной информации о пользователе.

Как проверить разрешения приложений на Android:

Зайдите в Настройку смартфона. Выберите и откройте необходимую программу. Нажмите – Разрешения приложений: здесь есть список, какие доступы разрешены и какие запрещены. При необходимости измените. В этом же разделе можно настроить функцию автоматического отзыва разрешений, если приложение не используется в течение длительного времени.

Проверить разрешения на iOS можно в разделах меню “Параметры” – “Конфиденциальность”.

Напомним, Госспецсвязи вместе с Национальным банком и Киберполицией создали инструкции, которые помогут распознавать мошенников и оказывать или получать помощь в Интернете безопасно.

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