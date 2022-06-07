Доступ медиа в Раду будет открыт, как только разрешат спецслужбы, - вице-спикер Кондратюк
Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что доступ журналистов в парламент откроют сразу, как только будет разрешение Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки
Об этом она сказала в эфире телемарафона, сообщает Укринформ .
“Доступ журналистам в парламенте будет открыт сразу, как нам дадут это разрешение Служба безопасности Украины, внешняя разведка, то есть, если будет разрешать ситуация с безопасностью. Вы знаете последние заявления глав РФ, которые говорят о том, что они могут бить в неожиданных местах. Это может быть и законодательный орган власти", – отметила Кондратюк.
Она добавила, что нельзя ставить под угрозу жизнь коллег и медиа.
“Мы осознаем, что работа Верховной Рады должна быть открытой, у нас нет никаких секретов. Единственное – у нас есть вопросы безопасности, и вы все понимаете эту серьезную опасность, потому что в любой момент, если у нас есть тревога, мы все спускаемся вниз, в бомбоубежище, в том числе и даже во время закрытых заседаний Верховной Рады. У нас это тоже было, мы прерывались, сходили вниз на два-три часа”, - подчеркнула Кондратюк.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.86
Покупка 33.86Продажа 34.88
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное