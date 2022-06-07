Доступ медиа в Раду будет открыт, как только разрешат спецслужбы, - вице-спикер Кондратюк

Об этом она сказала в эфире телемарафона, сообщает Укринформ .

“Доступ журналистам в парламенте будет открыт сразу, как нам дадут это разрешение Служба безопасности Украины, внешняя разведка, то есть, если будет разрешать ситуация с безопасностью. Вы знаете последние заявления глав РФ, которые говорят о том, что они могут бить в неожиданных местах. Это может быть и законодательный орган власти", – отметила Кондратюк.

Она добавила, что нельзя ставить под угрозу жизнь коллег и медиа.

“Мы осознаем, что работа Верховной Рады должна быть открытой, у нас нет никаких секретов. Единственное – у нас есть вопросы безопасности, и вы все понимаете эту серьезную опасность, потому что в любой момент, если у нас есть тревога, мы все спускаемся вниз, в бомбоубежище, в том числе и даже во время закрытых заседаний Верховной Рады. У нас это тоже было, мы прерывались, сходили вниз на два-три часа”, - подчеркнула Кондратюк.