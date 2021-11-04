Доступ к разработкам США по декарбонизации: Украина присоединилась к инициативе Net Zero World

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Благодаря участию в инициативе Украина получит доступ к разработкам 17 научных лабораторий министерства энергетики США для возможной реализации пилотных проектов по декарбонизации. Украина является равноправным партнером инициативы, предлагающей углубленное сотрудничество в атомной энергетике, которая поможет обеспечить Европу доступной энергией без выбросов углекислого газа", - говорится в сообщении.

Украина получит доступ к:

экспертной помощи от правительственных технических, исследовательских и инвестиционных агентств и национальных лабораторий США;

финансовой поддержке внутренних технических учреждений;

сотрудничеству над техническими и инвестиционными планами и политиками, пилотными технологиями, модернизацией инфраструктуры, инвестиционным партнерством, развитием рабочей силы и другими мерами по достижению устойчивой декарбонизации энергетической системы.

Инициативу презентовали на международном климатическом саммите COP26. На панельной дискуссии Net Zero World Partner Countries выступили руководители ведущих американских финансовых и благотворительных институций, а также министры энергетики США, Индонезии, министры нефтяных и минеральных ресурсов Египта и Нигерии.

В обсуждении принял участие министр энергетики Герман Галущенко. Он рассказал, что стратегическая цель Украины в энергетике - стать полноправной частью европейской энергосистемы.

"Украина должна синхронизироваться с европейской энергосистемой ENTSO-E. У нас очень мощная электросеть, разработанная для экспорта больших объемов электроэнергии европейским потребителям. Синхронизация выгодна и для Украины, и для ЕС: она откроет нам доступ к большому рынку и поможет странам ЕС повысить безопасность поставок", – сказал Галущенко.

Министр отметил, что в Украине базовой генерацией является атомная: в стране насчитывается 15 атомных энергоблоков, производящих более 56% электроэнергии.

"Мы хотим увеличивать мощности атомной энергетики, строить новые блоки, начать программу строительства малых модульных реакторов. У нас большой кадровый потенциал для этого - значительное количество высококвалифицированных специалистов, задействованных в атомно-промышленном комплексе. Мы также нацелены развивать возобновляемые источники энергии", - сказал Галущенко.

По словам министра, украинская энергетическая стратегия предполагает, что доля возобновляемой генерации увеличится до 25%.