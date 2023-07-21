Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в эфире Радио Свобода.

"Да. Потому что в этом году 90-я годовщина Голодомора. Украинское государство просит другие государства признавать Голодомор геноцидом. Это строительство началось много лет назад. И не вопрос к нам сейчас, почему оно не было завершено раньше. Это фактически последний транш средств, который нужен для того, чтобы завершить строительство фактически единственного полноценного музея. , которые наносились украинскому народу на протяжении десятилетий со стороны Москвы, должны найти свое отражение в музее. Если кто-то говорит о том, что музей не нужно строить во время войны, пусть наведут аргументы, кроме того, что нужно тратить средства на восстановление. Они есть. Восстановление продолжается. Так же нужно тратить средства", - отметил Ткаченко.

По словам министра, экспозиция, которая будет в музее, будет создаваться на средства доноров. И музей будет работать, уверяет он.

Ткаченко считает, что музей Голодомора после победы Украины будет одним из наиболее интересных объектов "для того, чтобы мир в том числе узнал, из-за чего и почему россияне начали против нас войну, которая действительно длится много-много лет".

Отметим, что 90-я годовщина Голодомора придется на ноябрь 2023 года. Четвертая суббота ноября признана Днем памяти жертв голодоморов.

13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования в завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).

Это взбудоражило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-Матери герб СССР на герб Украины. Многие призывали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музее, памятники, пешеходные мосты и переклады мостовой, без которых можно обойтись, пока идет война.

Исполняющая обязанности директора музея Голодомора Леся Гасиджак отметила , что это не дополнительное или сверхурочное финансирование, а исключительно та сумма, которой не хватало для завершения возведения целостного мемориального комплекса.

Начавшееся в 2008 году строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора закончено не было. В 2009 году построили только первую очередь. Строительство второй очереди музея было начато в 2017 году, его планируют завершить в 2023 году, о чем президент Зеленский заявлял еще в 2021 году.