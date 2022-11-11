Достойные условия жизни, связь с родными: Генштаб объяснил военным Беларуси и РФ, как сдаться Украине

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует бойцам противника сохранение жизни и безопасность.

"Военнослужащие Республики Беларусь! Если вас все-таки заставят принять участие в войне Путина против народа Украины и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ, перейдя государственную границу Украины, остановитесь в составе подразделения, заглушите моторы, разрядите оружие, поднимите белые флаги и дождитесь встречи с представителями командования ВСУ", - говорится в обращении.

В Генштабе отметили, что действия беларусских военных будут восприняты как дружеский жест, так они смогут вернуться домой.

"Если вы боитесь преступной власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины в специально оборудованных военных городках", - добавили украинские военные.

Для того чтобы сдаться в плен необходимо позвонить по горячей линии проекта "Хочу жить": +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84 или написать в чат-бот .

17 октября в РФ заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", с его помощью россиянам можно было сдаться в плен ВСУ.

Также 11 ноября российских военных, которые воюют против Украины, призвало сдаваться в плен Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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