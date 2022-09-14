Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 14 сентября.

"В конце августа его приговорили к 12 годам лишения свободы, с конфискацией имущества и возмещением всех расходов на проживание в СИЗО. Это достойная "награда" за то, что этот человек натворил. Он работал заместителем руководителя секретного отдела и имел доступ к секретным документам. В течение трех лет сотрудничал с российским ФСБ, сливал им материалы, но СБУ своевременно обнаружила его деятельность", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что злоумышленник был не один – это была целая сеть. Один из подозреваемых скрылся за границу как беженец. Проводятся действия по возвращению его в страну. Также ряд шпионов пошли на сделку со следствием. Они будут осуждены с более легкими наказаниями.

Шмыгаль добавил, что осужденный сотрудник секретного отдела передавал разные материалы врагу, но поскольку СБУ обнаружило его заранее, то довольно долгий период проводилась спецоперация, когда ему передавалась дезинформация.

"Через него происходили вбросы россиянам, которые, возможно, и дали возможность их побеждать в первые дни войны и дальше", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, 21 июня СБУ разоблачила шпиона РФ в Кабмине, завербованного ФСБ в 2012 году, и его связного в Торгово-промышленной палате Украины.