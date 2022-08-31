Об этом в фейсбуке сообщила журналистка Лена Чиченина.

"Но это далеко не все. Господин Дариуш утверждает, что еще в марте обращался к Ермаку и Ткаченко с предложением эвакуировать все драгоценные киноархивы. Итальянская легендарная киностудия "Чинечитта" первой согласилась принять их у себя. Как видим, предложение было проигнорировано", - отмечает он. арт-обозреватель.

Далее она подчеркивает, что автор письма очень дипломатично описывает свою обеспокоенность ситуацией, но даже оно не может удержаться от того, чтобы не назвать действия Госкино "диверсией". А состояние в киноиндустрии за последние два года – угрожающее.

Полный текс письма президента Польской киноакадемии Дариуша Яблонского Владимиру Зеленскому в переводе журналистки:

«К сожалению, мы также наблюдали замедление развития и сворачивания демократических процедур и механизмов прозрачности, появившихся в украинском кино после 2020 года. С грустью и сожалением по утраченной возможности мы слушали рассказы наших украинских друзей-киномитцев, которые начали констатировать новую реальность кинопроцесса.

Но когда эта ситуация начала угрожать кинонаследию, которое является достоянием мировой культуры (к ней, безусловно, принадлежит Украинский киноархив Национального центра Довженко-Центр. Мы слышали о попытке его ликвидации и о передаче бесценных ресурсов неизвестному учреждению, которое никогда не занималось такой деятельностью на таком уровне) , мы не можем молчать.

Решение ликвидировать уважаемую Украинскую кинотеку безусловно вызывает большую обеспокоенность среди крупнейших поклонников Украины в сфере культуры. Ведь украинское кинонаследие является частью европейской культуры. Это универсальное культурное наследие, которое принадлежит всем нам.

Лучшим примером общей заботы о ней является то, что в марте, когда российские войска оцепили Киев, я от имени европейского киносообщества предложил Главе Администрации Президента господину Андрею Ермаку и Министру культуры и информационной политики господину Александру Ткаченко предоставить все виды поддержки для временной эвакуации украинских киноархивов учреждений-партнеров по всей Европе. Мы заявили о предоставлении транспорта и профессионального конвоя, а киностудия Cinecitta была первой, изъявившей желание предоставить свои помещения для хранения фильмов. А также лучших профессионалов по сохранению и реставрации украинского кинонаследия.

Сегодня мнение о том, что оригинальные фильмы Александра Довженко, Сергея Параджанова, Киры Муратовой и многих других важных и хорошо известных всем нам режиссеров (особенно полякам!) находятся под угрозой уничтожения второй раз за последние полгода (только угроза исходит от тех, кто имеет их сохранить для будущего) – нельзя оставлять без ответа.

Несмотря на то, что украинское кинонаследие принадлежит всему человечеству, ответственность за его сохранение лежит на украинском государстве, которое сейчас так мужественно борется за свое право на уникальность. Эта война при сохранении украинской идентичности не должна быть подорвана ни одной диверсией. Безответственное решение может привести к этому.

Обращаемся и призываем решить вопрос с так называемой реструктуризацией Довженко-Центра и не допустить распыления полной коллекции фильмов. Просим Вас, господин Президент, еще как кинематографиста, инициировать процесс предоставления Довженко-Центру предусмотренного законом охранного статуса, который сделает невозможными будущие попытки его дезорганизовать.

Со своей стороны, польское киносообщество остается большим и верным другом Украины, который всегда готов подставить плечо в трудную минуту. С первого дня войны мы помогаем и будем помогать украинским сестрам и братьям-кинематографистам. Мое предложение о временной эвакуации фильмоархивов все еще актуально. Вы всегда можете рассчитывать на нас».

17 августа Довженко-Центр заявил , что так называемая "реорганизация" де-факто означает ликвидацию национального киноархива. В Учреждении подчеркнули, что Госкино не учитывало предложения Довженко-Центра по дальнейшей деятельности и не разработало стратегический план его развития. Передачу коллекции национального киноархива из "Научного центра кинематографии Украины" в Довженко-Центре называют ударом по международному имиджу украинской власти.

Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало обсуждение с Кабмином и Госкино о сохранении целостности фильмофонда Национального центра Александра Довженко. Госкино призвало слышать друг друга и рассказало о трех профильных учреждениях, на которые разделят Довженко-Центр.

Профильный комитет Верховной Рады рекомендует безотлагательно отменить приказ о фактическом уничтожении Довженко-Центра.

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