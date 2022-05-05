Вероятность российского наступления с территории Беларуси остается, пока будет продолжаться война, - военный эксперт Притула
Военный эксперт Михаил Притула считает, что вероятность возобновления наступления российской армии с территории Беларуси существует, пока будет продолжаться война
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я исключаю возможность вторжения белорусской армии на территорию Украины. Поскольку, вряд ли белорусы пойдут воевать против украинцев. Однако повторное наступление армии России с территории Беларуси вполне возможно. Такая вероятность будет продолжаться до тех пор, пока военно-политическое поражение Путина не станет фактом" , – объяснил Притула.
Притула считает, что Беларусь является оккупированной Россией страной. По мнению эксперта, у Лукашенко не было другого выбора, как предоставить плацдарм для войны против Украины.
"Лукашенко является президентом оккупированной страны. Это то, что есть на самом деле. И он пытается уберечь свою страну от разрушений и потери независимости, как государства вообще. Поэтому Лукашенко в своей риторике пытается пройти эту войну "между капельками". Еще два года назад он рассказывал, что Российская Федерация будет разрушена и какие субъекты отпадут от нее. Поэтому он прекрасно понимает, что он делает и говорит. У него нет выбора. Российская Федерация действовала с территории оккупированной Белоруссии", - добавил Притула.
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