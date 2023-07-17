Об этом информирует Science Alert .

Древние сапотеки создали эти постройки более 1000 лет назад. Их использовали как религиозный храм, известный как Лиобаа, – место отдыха. Несколько гробниц, обнаруженных археологами, предположительно являются частями подземной сети, расположенной на 5-8 метров под землей.

Для того чтобы найти эти подземные сооружения, исследователи использовали три метода сканирования:

георадар для измерения отражения электромагнитных волн;

томографию удельного электрического сопротивления для измерения развития электрических токов;

сейсмическую шумовую томографию для измерения прогресса сейсмических волн

После того как археологи объединили результаты, полученные с помощью этих методов, они смогли создать полную карту того, что есть под землей. На ней сейчас расположена церковь, построенная по прибытии миссионеров. Алтарь сооружения скрывает вход в подземную сеть.

Записи доминиканского историка Франсиско де Бургоа за 1674 год описывают подземный храм на месте, где сейчас стоит церковь. Также там описаны четыре разветвленных и соединенных между собой камеры и многочисленные пещеры и аллеи глубоко под землей.

"Теперь, кажется, это место отдыха снова найдено. Сапотеки твердо верили в подземный мир, поклонялись многим богам и акцентировали внимание на ритуалах, в частности, когда кто-то умирал", - говорится в сообщении.

Отмечают, что этот храм использовался до конца XV века.