Достоин фильма об Индиане Джонсе: в Мексике под церковью обнаружили тайный лабиринт
Археологи обнаружили в штате Оахака, на юге Мексики, тайный лабиринт под церковью на месте археологического памятника культуры сапотеков Митла
Об этом информирует Science Alert .
Древние сапотеки создали эти постройки более 1000 лет назад. Их использовали как религиозный храм, известный как Лиобаа, – место отдыха. Несколько гробниц, обнаруженных археологами, предположительно являются частями подземной сети, расположенной на 5-8 метров под землей.
Для того чтобы найти эти подземные сооружения, исследователи использовали три метода сканирования:
- георадар для измерения отражения электромагнитных волн;
- томографию удельного электрического сопротивления для измерения развития электрических токов;
- сейсмическую шумовую томографию для измерения прогресса сейсмических волн
После того как археологи объединили результаты, полученные с помощью этих методов, они смогли создать полную карту того, что есть под землей. На ней сейчас расположена церковь, построенная по прибытии миссионеров. Алтарь сооружения скрывает вход в подземную сеть.
Записи доминиканского историка Франсиско де Бургоа за 1674 год описывают подземный храм на месте, где сейчас стоит церковь. Также там описаны четыре разветвленных и соединенных между собой камеры и многочисленные пещеры и аллеи глубоко под землей.
"Теперь, кажется, это место отдыха снова найдено. Сапотеки твердо верили в подземный мир, поклонялись многим богам и акцентировали внимание на ритуалах, в частности, когда кто-то умирал", - говорится в сообщении.
Отмечают, что этот храм использовался до конца XV века.
- 13 июля стало известно, что археологи из Перу обнаружили 3000-летний закрытый коридор, который называют "проходом кондора". Вероятно, он ведет к другим камерам внутри огромного храмового комплекса, принадлежащего древней культуре Чавин.
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