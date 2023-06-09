Достижения на передовой, активные действия, оборона: Зеленский провел заседание Ставки

Об этом 9 июня Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

"Только что провел Ставку. Ситуация на передовой - этому основное внимание. Доклады - командующие оперативными направлениями, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, МВД", - сказал Зеленский.

Он отметил, что во время заседания подробно обсудили поставки и распределение боеприпасов, усиление украинской артиллерии и ПВО.

"Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может понести те или иные поражения. Наши оборонные действия, активные действия, наши достижения на передовой", - подчеркнул лидер государства.

Кроме того, 9 июня президент говорил с премьер-министрами Японии и Нидерландов.

"Проинформировал о нашей спасательной операции в южных районах, о наших неотложных потребностях. Готовность помогать Украине есть, и я благодарен за это партнерам. Есть решение о пакетах гуманитарной поддержки", - сказал он.

Он добавил, что во время переговоров с премьер-министром Японии обсудили подготовку Глобального саммита мира и конференцию в Японии по восстановлению и трансформации Украины после войны. А с премьер-министром Нидерландов говорили о дальнейшем оборонном сотрудничестве и скоординировали позиции перед "Рамштайном". Также обсудили коалицию "пэтриотов" и тренировку украинских пилотов.

"Есть сегодня очень важное решение Верховного суда Нидерландов относительно коллекции «скифского золота». Украинской коллекции. Коллекции, которая хранилась в нашем Крыму, но пока не может быть возвращена в Крым по очевидной причине: ее нельзя отдавать оккупанту, грабителю", – отметил лидер.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил США за пакет новой оборонной помощи более чем на 2 миллиарда долларов.

"Ракеты для "пэтриотов" и других систем ПВО, усиление нашей защиты на земле, усиление крепости всех наших воинов. Благодарю вас, господин Президент Байден, спасибо обеим партиям Конгресса и всем американцам, которые хотят победы свободы так же, как и украинцы", – сказал Зеленский.