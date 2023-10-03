Достигнута договоренность, которая ускорит транзит украинской агропродукции по территории Польши: подробности
Украина, Польша и Литва договорились перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт
Об этом утром 3 октября в ходе очередной онлайн-встречи договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и министры сельского хозяйства Польши и Литвы, передает пресс-служба Минагрополитики.
"В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех следующих в данный порт аграрных грузов. Это ускорит транзит по территории Польши", - говорится в сообщении.
Министры Польши и Литвы отметили, что их правительства поддерживают такой механизм контроля и считают это конструктивным шагом.
Что известно о запрете на импорт зерна
Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.
Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили , что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.
Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.
21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.
26 сентября стало известно, что Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции. Румыния и Польша уже отреагировали, в частности, последняя назвала план хорошим .
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