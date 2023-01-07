"Достигнуть настоящего мира можно только поборов зло", - рождественское поздравление предстоятеля ПЦУ митрополита Эпифания
Сын Божий победил зло, доказав, что между тьмой и светом не может быть единства, что зло и добро не могут мирно сосуществовать
Об этом говорится в поздравлении предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Эпифания с Рождеством Христовым.
"Христос родился!
Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником Рождества Христова!
"С нами Бог!" – раздаются слова в храмах в Рождественское навечерие. Сегодня они по-особому звучат для каждого из нас. Ведь уверенность в присутствии Бога рядом и молитвы к Нему поддерживают дух наших защитников, всего нашего народа и приближают победу истины.
Событие Рождества Христова учит: правда восторжествует, но нужно бороться. Сын Божий победил зло, доказав, что между тьмой и светом не может быть единства, что зло и добро не могут мирно сосуществовать. Достичь подлинного мира можно только поборов зло.
Сегодня самые теплые молитвы и пожелания раздаются для новейших героев, наших защитников и защитниц, защищающих нас ценой собственных жизней. Желаю, чтобы мы как можно быстрее одержали победу и настал долгожданный мир для Украины. А с ним вернулись все наши соотечественники в свои дома.
Желаю, чтобы радость Рождества Христова наполняла сердца любовью к Богу и ближним, вдохновляя выдержкой и стойкостью в борьбе со злом!
Христос родился! Славим Его!".
- Напомним, 7 января предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Эпифаний впервые совершит рождественскую литургию в главном храме Киево-Печерской лавры.
- Также на запланированном вскоре священном синоде Православной церкви Украины будет позволено перейти на новый юлианский календарь тем приходам, которые решат сделать это полностью.
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