Об этом говорится в поздравлении предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Эпифания с Рождеством Христовым.

"Христос родился!

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником Рождества Христова!

"С нами Бог!" – раздаются слова в храмах в Рождественское навечерие. Сегодня они по-особому звучат для каждого из нас. Ведь уверенность в присутствии Бога рядом и молитвы к Нему поддерживают дух наших защитников, всего нашего народа и приближают победу истины.

Событие Рождества Христова учит: правда восторжествует, но нужно бороться. Сын Божий победил зло, доказав, что между тьмой и светом не может быть единства, что зло и добро не могут мирно сосуществовать. Достичь подлинного мира можно только поборов зло.

Сегодня самые теплые молитвы и пожелания раздаются для новейших героев, наших защитников и защитниц, защищающих нас ценой собственных жизней. Желаю, чтобы мы как можно быстрее одержали победу и настал долгожданный мир для Украины. А с ним вернулись все наши соотечественники в свои дома.

Желаю, чтобы радость Рождества Христова наполняла сердца любовью к Богу и ближним, вдохновляя выдержкой и стойкостью в борьбе со злом!

Христос родился! Славим Его!".

Напомним, 7 января предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Эпифаний впервые совершит рождественскую литургию в главном храме Киево-Печерской лавры.

Также на запланированном вскоре священном синоде Православной церкви Украины будет позволено перейти на новый юлианский календарь тем приходам, которые решат сделать это полностью.

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