"Достигнут значительный прогресс": Блинкен прокомментировал результаты мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
Армения и Азербайджан во время мирных переговоров в Вашингтоне с участием США смогли согласиться на определенные условия решения ряда вопросов
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
На этой неделе он принимал у себя министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Они провели двусторонние и трехсторонние мирные переговоры в Национальном центре подготовки дипломатов им. Джорджа Шульца.
"После интенсивных и конструктивных двусторонних и трехсторонних дискуссий стороны добились значительного прогресса в решении сложных вопросов", - сказал Блинкен.
Он добавил, что обе страны принципиально согласились на определенные условия. Также, по словам госсекретаря, они стали лучше понимать позиции друг друга в нерешенных вопросах.
"Я предложил министрам вернуться в свои столицы, чтобы поделиться со своими правительствами мнением о том, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса достичь соглашения можно. Они и дальше получат полную поддержку и участие Соединенных Штатов в своих усилиях по обеспечению длительного и прочного мира", - подчеркнул Блинкен.
- Напомним, 23 апреля Азербайджан установил КПП на Лачинском коридоре. Армения просит российских миротворцев, чтобы те его снесли. Как утверждают политологи, Армения может отказаться от услуг "российских миротворцев" в зоне конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, считая их неэффективными, и призвать на помощь представителей международной коалиции, в частности, с участием Франции и США, где достаточно влиятельно армянское лобби. При этом Азербайджан и его партнеры в Турции вероятное появление в регионе сил Франции оценивают как нежелательное, поскольку это, по их мнению, способно усилить позиции Ирана, давнего французского союзника на Ближнем Востоке.
- 27 апреля Армения возложила на РФ ответственность за блокирование Азербайджаном Лачинского коридора.
- 30 апреля стало известно, что Армения и Азербайджан проведут в Вашингтоне новый раунд мирных переговоров.
- 2 мая в Вашингтоне началась организованная США встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе.
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