Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

На этой неделе он принимал у себя министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Они провели двусторонние и трехсторонние мирные переговоры в Национальном центре подготовки дипломатов им. Джорджа Шульца.

"После интенсивных и конструктивных двусторонних и трехсторонних дискуссий стороны добились значительного прогресса в решении сложных вопросов", - сказал Блинкен.

Он добавил, что обе страны принципиально согласились на определенные условия. Также, по словам госсекретаря, они стали лучше понимать позиции друг друга в нерешенных вопросах.

"Я предложил министрам вернуться в свои столицы, чтобы поделиться со своими правительствами мнением о том, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса достичь соглашения можно. Они и дальше получат полную поддержку и участие Соединенных Штатов в своих усилиях по обеспечению длительного и прочного мира", - подчеркнул Блинкен.