Об этом написал в твиттере глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

"Мы и дальше будем руководствоваться международным законодательством, и мы достигли прогресса в создании зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС. Я вскоре вернусь в Киев, чтобы продолжить этот важный обмен", - написал Гросси.

Также президент Украины Владимир Зеленский призвал МАГАТЭ осудить "международное рейдерство" РФ, объявившей Запорожскую АЭС своей собственностью.

"Мы очень ждали жесткого заявления МАГАТЭ по этому поводу. Общество очень ждет этого осуждения. В моем личном смысле это - рейдерство", - подчеркнул Зеленский.

Также Reuters отмечает, что Рафаэль Гросси заявил, что атомная служба ООН считает Запорожскую АЭС украинской, там продолжают работать украинцы.

"Этот вопрос, касающийся международного права... мы хотим, чтобы война прекратилась немедленно, и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским", - сказал Гросси.

Глава Международного агентства по атомной энергии после переговоров в Киеве должен отправиться в Москву для переговоров, чтобы встретиться с российскими официальными лицами.

Российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.

Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил, что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании ничтожными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин издал указ о передаче Запорожской АЭС под контроль России.

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