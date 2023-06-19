Доставляем по адресу: Порошенко показал, как беспилотник сбрасывает гранаты на российские позиции
Петр Порошенко показал видео с фронта, как с помощью дрона и боеприпасов ВОГ уничтожают российских окупантов. На видео видно, как с беспилотника сбрасывают две гранаты прямо в скопление российских мин
На прошлой неделе он привез 4 тысячи гранатометных боеприпасов четырем воюющим на Востоке бригадам ДШУ, пишет пресс-служба партии "ЕС".
Украинские военные используют эти гранаты для воздушных атак на пехоту и технику врага.
"Пока мы передавали ребятам гранаты ВОГ с вашими пожеланиями - россияне в поте лица таскали мины. Хотели оборону строить. Не успели", - пишет Порошенко.
У боеприпасов персональные "пожелания" для врагов – их за донаты ОО "Дело Громад" на помощь ВСУ могли "передать" все желающие.
Первые "приветы" уже дошли по адресу, последующие не заставят себя ждать, убежден Петр Порошенко.
В начале июня Порошенко также сообщил о закупке полутора сотен квадрокоптеров Mavic для нужд ВСУ.
Небольшие дроны, сбрасывающие на позиции врага гранаты ВОГ – одно из креативных изобретений этой войны. Боевые квадрокоптеры могут выполнять роль как диверсионно-разведывательных групп, так и снайперов, а также фронтовой авиации. Коптеры поражают и живую силу, а также бронетехнику.
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