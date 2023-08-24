"Доставка безопасного будущего": Glovo вместе с UNITED24 запустили функцию донатов на авто для разминирования Украины

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Проект стартует в День Независимости Украины, 24 августа.

"У пользователей Glovo по всему миру появится новая функция в меню – они смогут задонатить средства на разминирование. Деньги пойдут на специальные автомобили, которые будут доставлять работников и оборудование в места опасности", – рассказал Федоров.

Сначала к проекту смогут присоединиться жители 15 самых крупных городов Испании, которая является родиной Glovo. Далее – инициативу запустят еще в 25 странах. Указано, что функция донатов будет действовать в приложении ежемесячно с 24 по 26 число.

"Разминирование – важный этап на пути к восстановлению мирной жизни украинцев. Каждая обезвреженная мина – спасенная жизнь. Спасибо Glovo за поддержку Украины", - подчеркнул Федоров.