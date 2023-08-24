"Доставка безопасного будущего": Glovo вместе с UNITED24 запустили функцию донатов на авто для разминирования Украины
К инициативе UNITED24 присоединился международный сервис доставки Glovo: в рамках проекта "Доставка безопасного будущего" сервис добавил функцию донатов на авто для разминирования Украины
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Проект стартует в День Независимости Украины, 24 августа.
"У пользователей Glovo по всему миру появится новая функция в меню – они смогут задонатить средства на разминирование. Деньги пойдут на специальные автомобили, которые будут доставлять работников и оборудование в места опасности", – рассказал Федоров.
Сначала к проекту смогут присоединиться жители 15 самых крупных городов Испании, которая является родиной Glovo. Далее – инициативу запустят еще в 25 странах. Указано, что функция донатов будет действовать в приложении ежемесячно с 24 по 26 число.
"Разминирование – важный этап на пути к восстановлению мирной жизни украинцев. Каждая обезвреженная мина – спасенная жизнь. Спасибо Glovo за поддержку Украины", - подчеркнул Федоров.
- 30 мая стало известно, что актер Миша Коллинз, известный по роли Кастиэля в сериале "Сверхъестественное", приехал в Киев. Он поддержал Украину с первых дней полномасштабного вторжения и стал послом UNITED24.
- Позже Миша Коллинз рассказал , что будет помогать Украине в гуманитарном разминировании. Для него - это личный вопрос, поскольку второй актер - британский журналист и фотограф Джайлс Дьюли - в свое время в Афганистане наступил на взрывное устройство и потерял обе ноги и руку.
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