Достаточно COVID-сертификата: Португалия упростила правила въезда для привитых украинцев

Об этом говорится на официальном сайте туристов Visit Portugal.



Правительство Португалии приняло новое правило на заседании 3 февраля в соответствии с последними рекомендациями ЕС. Оно распространяется только на путешественников, прибывающих самолетом и морем - им также нужно заполнить онлайн-форму не раньше чем за 96 часов до прибытия.



Ранее для въезда в Португалию, кроме подтверждения вакцинации, нужно было обязательно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или антиген-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну.



Въезд на курорты Мадейры и Азорские острова регулируется отдельно и онлайн-формы, позволяющие их посещение, отличаются.



За все время пандемии в 10,3-миллионной Португалии выявили почти три миллиона больных COVID-19, из них более 20 тыс. умерли, почти 90% населения страны полностью вакцинировалось против коронавируса.

Напомним, 4 февраля Греция изменила требования для въезда в страну вакцинированных туристов, освободив их от необходимости сдавать тест на коронавирус.