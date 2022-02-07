Достаточно COVID-сертификата: Португалия упростила правила въезда для привитых украинцев
С 7 февраля Португалия не потребует от украинцев негативного результата ПЦР-теста для въезда воздушным путем - достаточно COVID-сертификата, признаваемого в Евросоюзе
Об этом говорится на официальном сайте туристов Visit Portugal.
Правительство Португалии приняло новое правило на заседании 3 февраля в соответствии с последними рекомендациями ЕС. Оно распространяется только на путешественников, прибывающих самолетом и морем - им также нужно заполнить онлайн-форму не раньше чем за 96 часов до прибытия.
Ранее для въезда в Португалию, кроме подтверждения вакцинации, нужно было обязательно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или антиген-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну.
Въезд на курорты Мадейры и Азорские острова регулируется отдельно и онлайн-формы, позволяющие их посещение, отличаются.
За все время пандемии в 10,3-миллионной Португалии выявили почти три миллиона больных COVID-19, из них более 20 тыс. умерли, почти 90% населения страны полностью вакцинировалось против коронавируса.
- Напомним, 4 февраля Греция изменила требования для въезда в страну вакцинированных туристов, освободив их от необходимости сдавать тест на коронавирус.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.85
Покупка 27.85Продажа 28.14
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.23
- Актуальное
- Важное