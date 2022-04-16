Достали пулюиз сердца, не останавливая его. Хирурги киевской больницы провели уникальную операцию
В больнице "Феофания" спасли жизнь 20-летнего украинского воина Владимира Гордиенко
Об этом написала пресс-служба Минздрава в facebook.
Сообщают, что парень уцелел и смог убежать из плена кафиров. Два дня Владимир по лесу добирался до локации украинских военнослужащих.
По словам врачей, он шел с пулей в сердце и пневмогемотораксом.
Первую врачебную помощь Владимиру оказали в Малине. Впоследствии его доставили в Житомирскую областную больницу, где в ходе обследований выяснилось, что в области сердца у воина есть посторонний предмет. Молодого человека направили в Центр инновационной кардиохирургии на базе больницы "Феофания".
В Киеве врачи обнаружили, что в стенке левого желудочка, в полутора миллиметрах от полости сердца был осколок.
Операция продлилась 5 часов и прошла успешно. Врачи оперировали на работающем сердце с помощью специальных стабилизаторов. Через несколько часов после операции Владимир уже разговаривал, а на следующий день – ходил.
Владимира выписали из больницы, но он до сих пор находится на связи со своими врачами.
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