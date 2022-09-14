Об этом сообщил СтратКом ВСУ в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, после значительных потерь российских оккупантов1 и 2 армейских корпусов "ДНР/ЛНР" в Харьковской области военное руководство Южного ВО (Ростов-на-Дону) решило отвести подразделения мобилизационного резерва для восстановления боеспособности на территорию Донецкой области.

"Для этого военно-политическим руководством РФ принято решение о досрочных выпусках курсантов высших военных учебных заведений. Подготовка указанного пушечного мяса осуществляется по сокращенной программе, а стажировка в войсках и на флоте отменена", - говорится в сообщении.

По предварительной информации распределение курсантов будет осуществляться только в батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и воздушно-десантных воинских частей, непосредственно воюющих в Украине, несмотря на военно-учетную специальность выпускников.

Также отмечается, что РФ решило посылать курсантов-выпускников крымчан в воинские части "ДНР"/"ЛНР".

"Командующим южного военного округа вооруженных сил РФ было принято решение распределить курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова следующим образом - курсанты-выпускники россияне направляются на должности командиров взводов воинских частей непосредственно в вооруженные силы РФ, а курсанты-выпускники крымчане направляются на должности командиров взводов воинских частей 1 и 2 АК", - пишет Стратком ВСУ.

Военные части 1 и 2 армейских корпусов за все время своего существования не отличались высоким мастерством и уровнем боевой подготовки, а после понесенных потерь в личном составе и вооружении стали вообще небоеспособными.

"Похоже, что рука Кремля дотянулась уже и до украинцев с российскими паспортами на территории временно оккупированной территории АР Крым. Лозунг сталинских времен "все для фронта! все для победы!" касается не только бурят, якутов, "днровцев" и "лнровцев", но и всех, кого не жалко. Жители Крыма постепенно становятся теми, кого не жалко", - говорится в сообщении.

По сообщению ОК Юг 12 сентября, ВСУ через две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.

11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные получили российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники. Также на Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14 ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов.

За 11 сентября украинским военным удалось вытеснить оккупантов из более чем 20 населенных пунктов.

12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области. А также ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.

Сегодня, 14 сентября, во время поездки в деоккупированный Изюм Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные освободят Крым от российских оккупантов.

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