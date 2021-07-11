Досрочные парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися
В Молдове досрочные парламентские выборы признали состоявшимися после того, как в голосовании приняла участие треть избирателей
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Соответствующие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия, на сайте которой в режиме реального времени отображается количество избирателей, которые уже проголосовали.
Согласно этим данным, по состоянию на 15:30 по местному времени, в выборах приняли участие более 980 тыс. избирателей, что составляет 33,3% избирателей, внесенных в списки для голосования.
В Молдове выборы признают состоявшимися, если в них принимают участие не менее 30% избирателей.
Все избирательные участки открыты с 7:00 до 21:00 по местному времени. Первые предварительные результаты выборов станут известны около полуночи.
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В выборах принимают участие 20 политических партий, два предвыборных блока и один независимый кандидат.
Это Блок коммунистов и социалистов (другое название - Левый блок), партия "Строим Европу дома", партия "Гражданский конгресс", блок "Ренато Усатый", партия "Действие и солидарность", партия "Шор", движение "Speranţa-Надежда" Демократическая партия, партия "Платформа "Достоинство и правда", партия национального единства, партия "Демократия дома", партия "Развитие и объединения Молдовы", "Альянс за объединение румын", партия NOI, Зеленая экологическая партия, партия "Закон и справедливость", партия "Сила народа", "Партия перемен", "Партия трудящихся", партия "Новый исторический выбор", партия "Патриоты Молдовы", "Пртия регионов" и независимый кандидат Вячеслав Валько, информирует кишиневский портал Newsmaker.md.
Действует 1 959 избирательных участков. В 41 из них смогут проголосовать жители Приднестровья и некоторых населенных пунктов Каушанского района.
Для представителей молдавской диаспоры за рубежом откроют 150 избирательных участков.
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