Дорожная компания приближенного к Коломойскому нардепа получит из госбюджета 1 млрд грн
Компания "Хмельницкое ДСУ-56" депутата группы "За Будущее" Сергея Лабазюка заключила контракт на ремонт дороги в Винницкой области на 1,09 млрд грн
Об этом сообщает ProZorro.
Контракт со службой автодорог Винницкой области подписан 28 января.
"Хмельницкое ДСУ-56" получило госзаказ, предложив цену на 0,2% ниже, чем у конкурента.
19 января 2022 года Сергей Лабазюк официально стал владельцем "Хмельницкого ДСУ-56".
С помощью тендеров "Хмельницкое ДСУ-56" получило 5,23 млрд грн, увеличив вдвое выручку. В 2020 году компания получила на строительство дорог 2,74 млрд грн из государственного бюджета.
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