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Дорожная компания приближенного к Коломойскому нардепа получит из госбюджета 1 млрд грн

31 января, 2022 понедельник
15:06
Общество

Компания "Хмельницкое ДСУ-56" депутата группы "За Будущее" Сергея Лабазюка заключила контракт на ремонт дороги в Винницкой области на 1,09 млрд грн

Об этом сообщает ProZorro.

Контракт со службой автодорог Винницкой области подписан 28 января.

"Хмельницкое ДСУ-56" получило госзаказ, предложив цену на 0,2% ниже, чем у конкурента.

19 января 2022 года Сергей Лабазюк официально стал владельцем "Хмельницкого ДСУ-56".

С помощью тендеров "Хмельницкое ДСУ-56" получило 5,23 млрд грн, увеличив вдвое выручку. В 2020 году компания получила на строительство дорог 2,74 млрд грн из государственного бюджета.

Справка: Депутатскую группу "За Будущее" контролирует Игорь Палица – бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского.

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