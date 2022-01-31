Дорожная компания приближенного к Коломойскому нардепа получит из госбюджета 1 млрд грн

Об этом сообщает ProZorro.



Контракт со службой автодорог Винницкой области подписан 28 января.



"Хмельницкое ДСУ-56" получило госзаказ, предложив цену на 0,2% ниже, чем у конкурента.



19 января 2022 года Сергей Лабазюк официально стал владельцем "Хмельницкого ДСУ-56".



С помощью тендеров "Хмельницкое ДСУ-56" получило 5,23 млрд грн, увеличив вдвое выручку. В 2020 году компания получила на строительство дорог 2,74 млрд грн из государственного бюджета.

Справка: Депутатскую группу "За Будущее" контролирует Игорь Палица – бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского.

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