ДорогиПобеды: Киевстар, "Океан Эльзы" и "Вернись Живым" начали сбор средств для ВСУ

Национальный мобильный оператор "Киевстар", легендарная украинская группа "Океан Эльзы" и фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" объединили усилия ради общей цели - поддержать защитников Украины и собрать средства на новые пикапы. Киевстар уже выделил 10 миллионов на закупку транспортных средств для гуманитарных нужд Вооруженных сил Украины и призывает желающих присоединиться. Деньги будут собирать месяц – ко Дню Независимости.

“У этих ребят автомобили никогда не должны ломаться! Наши защитники должны выполнять свои боевые задачи. И не думать, сможет ли машина ехать, или не сможет. Именно для них мы покупали и покупаем новые авто”, - говорит директор военного направления фонда “Вернись Живым” Андрей Рымарук

В рамках этой инициативы "Океан Эльзы" презентовал клип на новую песню "Цветы минных зон". В нем призыв - помнить о тех, кто ежедневно защищает нашу свободу и борется за победу для Украины на поле боя. Средства с просмотра видео и прослушивания песни на музыкальных платформах группы Святослава Вакарчука также будут привлечены к сбору. Больше просмотров – больше сборов на пикапы.

“Нашим военным, нашим защитникам крайне необходимы пикапы. Поэтому я предлагаю каждому из вас присоединиться к этой компании по сбору средств на автомобили для наших воинов”, - выступает с призывом известный украинский певец Святослав Вакарчук.

Поддержать инициативу и присоединиться к сбору средств на пикапы для защитников можно на сайте kv.st/oe или перечислив любую сумму на счет организации "Вернись живым". "Новые авто помогут Украинской армии быть сильнее и мобильнее", - отмечают в компании мобильного оператора. Так что неравнодушных украинцев призывают активнее приобщаться к участию в акции!