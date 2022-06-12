"Дорогие "братья" - с Днем позора и унижения!" Украинская военная разведка поздравила россиян

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны в телеграмм.

"Дорогие "братья"! Вы всегда уделяли значительное внимание знаменательным датам, символам и словам. Вы очень любите 9 мая и 12 июня, слова "мир", "справедливость" и "братство". Вы долго пытались прятать от мира ваше настоящее коллективное лицо , говоря о добрососедстве и гуманизме", - говорится в сообщении.



С 20 февраля 2014 года, для большинства стран мира Россия стала ассоциироваться со словами украсть и война.



"24 февраля 2022 года вы пошли дальше. К "славе россии" и "национальная гордость", добавилось "орки", "насильник", "стиралка", "унитаз", "санкции" и "изоляция". Теперь мир воспринимает вас с вашим "величием" как обычных "юродивых" и настоящих "nazi" - нацистов, людей второго сорта, которые своим "можем повторить" и "радиоактивный пепел" вызывают лишь жалостливую улыбку", - продолжает ГУР.



"россияне"! К очередному "величественному дню" 12 июня вы подошли уже с новыми достижениями. На долгие годы вашей национальной идеей станет "позор" и "обнищание", а еще "смерть", "разруха" и "трупы", - говорится в поздравлении украинской разведки.