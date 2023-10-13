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"Дороги на Луне": ученые планируют "растопить" лунную пыль и сделать спутник Земли более доступным для исследований

13 октября, 2023 пятница
09:50
Наука луна

Одним из самых больших вызовов для космических агентств, планирующих установить базы на Луне, является пыль. Она ведь повреждает скафандры, забивает механизмы, препятствует работе научных инструментов и затрудняет перемещение

Об этом говорится в исследовании опубликованном в журнале Scientific Reports .

Ученые обнаружили возможное решение этой проблемы. Они продемонстрировали, что лунную пыль можно расплавить с помощью большой линзы для формирования стабильных дорог и посадочных площадок.

"Вы можете подумать: улицы на Луне, кому это нужно? - Но на самом деле это какой-то удручающий спрос даже на ранних стадиях. Это очень рыхлый материал, в нем нет атмосферы, сила тяжести слаба, поэтому пыль попадает везде. Это загрязняет не только вашу технику". , но и другие страны. Никто не был бы счастлив, если бы его пылили от очередной ракеты", - сказал профессор Йенс Гюнстер из Федерального института исследований и испытаний материалов в Берлине и соавтор отчета о возможном решении.

На фото: установка для лазерного плавлення

Фото: Скрин

Пыль стала причиной повреждений предыдущих миссий, в том числе космического корабля Surveyor 3, поврежденного пылью во время посадки "Аполлона-12". Преодоление этого вызова является важной задачей для NASA, стремящейся создать постоянный месячный аванпост. Стоимость транспортировки строительных материалов на Луну высока, поэтому требуется изобретательных решений.

Ученые экспериментировали с мелкозернистым материалом EAC-1A, разработанным Европейским космическим агентством как аналог лунной почвы. Использовали лазерный луч диаметром 50 мм для нагревания пыли до примерно 1°C и ее расплавления. Они образовали зигзагообразные треугольники диаметром около 600 см, которые можно объединить для создания твердых поверхностей на больших участках лунного грунта. Это может служить основой для будущих дорог и посадочных площадей.

Изготовление каждой небольшой геометрической структуры длится около часа, поэтому создание посадочной площади размером 100х10 метров займет около 10 дней.

"Иногда для того, чтобы построить новую развязку, нужно целую вечность. Когда вы накапливаете пыль на объективе, она рано или поздно больше не функционирует", - сказал Гюнстер, добавив, что вибрационная линза может помочь смягчить эту проблему. .

Чтобы применить этот метод на Луне, исследователи определили, что нужно доставить на Луну линзу площадью около 2,37 квадратного метра, которая служила бы концентратором солнечного света вместо лазера. Линза может быть изготовлена из полимерной фольги, которую можно свернуть в рулон для упрощения транспортировки. Однако пыль все еще будет представлять проблему для самой линзы.

  • 21 сентября стало известно, что в рамках подготовки к миссии Artemis II, которая станет первой пилотируемой миссией вокруг Луны, экипаж и команды программы Exploration Ground Systems из NASA провели успешное испытание встроенной наземной системы.
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