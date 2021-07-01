"Дорога добра": за месяц собрано более 1,25 млн грн для спасения маленьких жизней

Напомним, что новая волна социальной инициативы сети АЗК WOG "Дорога добра" стартовала 1 июня. Акция началась с продажи напитков на всех объектах компании в фиолетовых стаканчиках с единорогами. Кофе или чай в благотворительном стаканчике стоит всего на 3 гривны дороже напитка в обычном. Разница будет направлена ​​партнерам проекта для закупки дорогостоящего современного медицинского оборудования стоимостью свыше 3 млн грн. для Института сердца Амосова и Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины.

Партнеры проекта – Маша Ефросинина, БФ "Твоя опора" и платформа Dobro.ua.

В этом году акцию также поддержали друзья Маши Ефросининой – телеведущий, актер и волонтер Сергей Притула, певец и телеведущий Владимир Дантес, fashion-фотограф Соня Плакидюк, – которые призывают всех неравнодушных присоединиться к добрым делам.



В этом году цель акции – собрать более 3 млн грн для приобретения двух современных операционных столов для Института Амосова и жизненно важного сверхсовременного кувеза в Институт ПАГ. Это оборудование значительно улучшит ход операций на маленьких сердечках и в разы увеличит шансы младенцев с различными патологиями выжить и выздороветь.

Сейчас оборудования в государственных медицинских учреждениях, что является буквально залогом спасения маленьких жизней, постоянно изнашивается, а из-за критического недофинансирования приобрести дорогую технику заведения самостоятельно не в состоянии.

"Успешность бизнеса измеряется не только прибылью, но и пользой для общества. Поэтому социально значимые проекты давно стали неотъемлемой частью нашей компании. Наш проект "Дорога добра" ценен не только конечным результатом – приобретением оборудования для больниц. Он значимый еще и потому, что поднимает важную тему, говорит о ней громко, информирует и побуждает общество обратить внимание на проблему. Кроме этого, мы активно привлекаем десятки тысяч людей по всей стране к участию в добром деле, объединяем их одной благородной целью. И, как видим, это приносит реальный результат, который пришлось бы ждать, возможно, годами. А это недопустимо, ведь детям нужна адекватная и быстрая помощь уже сейчас", - комментирует Елена Осипчук, директор по коммуникациям WOG.

Принять участие в акции может каждый: необходимо лишь приобрести напиток в благотворительном чашке с символикой акции на любом АЗК сети WOG и WOG CAFE. Кроме того, можно сделать благотворительный взнос онлайн на сайте Dobro.ua, или отправить СМС на номер 88001 (стоимость СМС - 20 грн.). Акция продлится, пока не будут раскуплены все чашки и накопленная необходимая для приобретения оборудования сумма.