Дорофеева выпустила песню о последствиях российской вооруженной агрессии в Украине

Премьера состоялась на YouTube-канале Наде Дорофеевой.

В новом видео певицы показаны последствия ракетных и артиллерийских обстрелов, которые Россия нанесла по Украине.

"Потерять дом – это одно из самых тяжелых испытаний в жизни. За 7 месяцев полномасштабной войны в Украине уничтожены 140 тысяч квартир. Более 230 тысяч украинских семей остались без жилья, 90 тысяч украинских детей потеряли свой дом – и это только в городах и селах, что не оккупированные врагом. Я мечтаю, чтобы каждый мог вернуться в свой дом", - отметила Дорофеева.

Артистка призвала помогать волонтерскому движению "Добробат", восстанавливающему уничтоженные российскими оккупантами дома украинцев.

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