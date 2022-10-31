Дорофеева рассекретила свой вес и ответила на вопросы о беременности
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась со своими фанатами информацией о частной жизни и откровенно ответила на личные вопросы
Серию "вопроса-ответа" Надя Дорофеева устроила в сторис в Instagram.
После того как певица Надя Дорофеева рассталась с Дантесом и завязала отношения с ресторатором Мишей Кацуриным, среди поклонников артистки ходили слухи о предположительной беременности Нади. Певица получила много вопросов на этот счет, поэтому откровенно ответила, что пока не беременна, и показала плоский живот.
32-летняя звезда также отметила, что не чайлдфри, поэтому в будущем не прочь стать мамой.
Надя Дорофеева также призналась, что весит 49 кг.
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