Серию "вопроса-ответа" Надя Дорофеева устроила в сторис в Instagram.

После того как певица Надя Дорофеева рассталась с Дантесом и завязала отношения с ресторатором Мишей Кацуриным, среди поклонников артистки ходили слухи о предположительной беременности Нади. Певица получила много вопросов на этот счет, поэтому откровенно ответила, что пока не беременна, и показала плоский живот.

32-летняя звезда также отметила, что не чайлдфри, поэтому в будущем не прочь стать мамой.

Надя Дорофеева также призналась, что весит 49 кг.

В середине марта 2022 звезды украинского шоу-бизнеса Владимир Дантес и Надя Дорофеева объявили о разводе

В октябре Надя Дорофеева, которая теперь поет сольно, представила песню "В твоей душе" и тронула клипом, в котором показала разрушенные российскими оккупантами дома украинцев

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