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Дорадо в духовке. Рецепт приготовления
Дорадо с помидорами в духовке при минимальном количестве жира и специй. Предлагаем вкусный и простой в приготовлении рецепт
Ингредиенты (на 2 порции):
- Две рыбы дорадо
- Два помидора
- Один зубчик чеснока
- 70 мл оливкового масла
- Одна луковица
- Специи: морская соль, черный перец, перец горошек, лавровый лист, сухие ароматные травы и т.п.
- Петрушка и лимон – для украшения
Рецепт приготовления:
- Медленно размораживаем дорадо, лучший вариант – выложить рыбу на ночь из морозильной камеры в холодильник.
- Аккуратно очищаем рыбу от чешуи
- Хвост и плавники оставляем
- Потрошим внутренности вместе с жиром
- Удаляем жабры, голову оставляем
- С помощью кухонных ножниц и ножа вырезаем позвоночник, удаляем большие кости.
- Делаем по бокам рыбы по четыре поперечных надреза глубиной до 10 мм.
- В ступке растираем специи
- Добавляем половину чайной ложки морской соли и две горошины душистого перца.
- После растирания мы получим ароматную смесь специй для рыбы.
- Посыпаем рыбу специями изнутри и немного по коже.
- Пусть рыба так полежит пятнадцать минут
- Тем временем очищаем луковицу и нарезаем ее кольцами
- На сковороде разогреваем две столовые ложки оливкового масла.
- Обжариваем лук до золотистого оттенка
- Жареным луком наполняем полость дорадо
- Добавляем внутрь рыбы еще по лавровому листу.
- Дно формы для запекания смазываем растительным маслом.
- Застилаем листом пергаментной бумаги
- Смазываем бумагу растительным маслом
- Нарезаем один помидор ломтиками до 5 мм толщиной
- Кладем наши ломтики в один слой на бумагу
- Помидор немного подсаливаем
- Поверх укладываем рыбу
- Очищенный зубчик чеснока мелко натираем и легко смазываем поверхность рыбы.
- Остатками оливкового масла смазываем рыбу
- Второй помидор нарезаем ломтиками и укладываем в промежутки между рыбой.
- Разогреваем духовку до 200 градусов
- Ставим форму с рыбкой в духовку
- Запекаем полчаса
- Готовую рыбу аккуратно перекладываем на тарелку
- Добавляем дольки запеченного помидора.
- Добавляем немного петрушки
- Поливаем лимонным соком
- Блюдо подаем горячим
Приятного аппетита!
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