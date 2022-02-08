Допустили к соревнованиям за 5 минут до старта: Украинская вице-чемпионка мира заявила, что ее лишили шансов побороться за медали Олимпиады-2022
Украинская сноубордистка Аннамари Данча рассказала, что из-за неразберихи с тестами на коронавирус ее допустили к соревнованиям в параллельном слаломе за 5 минут до старта
Об этом сообщает Общественное: Спорт .
По словам Данчи, она по прибытии в Китай сдала положительный тест на коронавирус, однако перед соревнованиями поправилась.
"Наверное, можно уже раскрыть все карты. У меня был положительный тест по прибытии в Китай. Но мы не сдавались, в понедельник, в 10 утра пошли отрицательные тесты. Мне сказали, что я могу быть в close contacts – это такая система, что я не совсем чиста, но могу участвовать в соревнованиях", - рассказала Данча.
Однако украинская сноубордистка отметила, что, несмотря на это, спокойно выступить в Пекине ей не разрешили.
"И здесь уже когда я на старте, оставалось пять пар передо мной. Ко мне подходят, говорят, что я не могу стартовать, потому что у меня плохие тесты. Я видела, что здесь есть наша поддержка, были представители НОК, я ем давай звонить, чтобы высылали тесты. Начала бороться, отстаивать себя. Это стресс. Мне было очень тяжело собраться на первую попытку", – рассказала Данча.
Она констатировала, что поэтому показала в первой попытке ужасный результат.
"Мне за 5 минут до выхода сказали, что я допущена. Я собралась как могла. Проехала я слабо, когда увидела время - ужаснулась", - призналась Данча, которая в итоге стала 26-й и не пробилась в 1/8 финала.
Аннамари Данча в 2019 году принесла Украине первую в истории медаль чемпионата мира. Она стала второй в параллельном слаломе, не являющемся олимпийской дисциплиной.
- Напомним, 8 февраля Аннамари Данча не смогла преодолеть квалификацию в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.
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