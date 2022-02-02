Допустил хищение более 10 млн грн на строительстве казарм: в Украине будут судить экс-чиновника Минобороны

Об этом сообщает пресс-центр ДБР .



В 2018 году на тендере Минобороны по строительству казарм в Мариуполе одержала победу частная одесская фирма. После заключения соответствующих договоров предприниматель привлек к противоправной схеме свою жену и знакомого, которые являлись директорами связанных со строительством предприятий.



Компания-победительница и другие участники сделки составляли и выдавали для оплаты Министерству обороны заведомо ложные учетные документы. В них дельцы указывали сведения о работах и строительных материалах, которые фактически не выполняли и не использовали.



Следователи зафиксировали более 10 фактов завышения объемов выполненных строительных работ в отчетности и бухгалтерских документах, а также стоимости якобы использованных материалов.



Чиновник Минобороны "не заметил", что перечень и объем этих работ ошибочный. Он не проверил акты приемки и справки о стоимости стройматериалов и подписал документы, санкционировав их оплату.



В результате халатности сотрудника Минобороны с сентября 2018 года по июнь 2019 года злоумышленники присвоили 10,5 млн грн государственных средств.



Бывшего военного начальника обвиняют в небрежном отношении к службе, что повлекло за собой тяжкие последствия, причиненный в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Ему грозит до 7 лет тюрьмы.



В отношении трех участников организованной группировки в июне 2021 года обвинительные акты были направлены в Приморский районный суд Одессы. Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, а также в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 К) Украины).

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