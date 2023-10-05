"Допуск РФ на соревнование ограничивает права детей из Украины": Минспорта о разрешении ФИФА сборным России U-17
Министерство молодежи и спорта Украины сделало заявление по поводу решений ФИФА и УЕФА допустить сборные России U-17 (до 17 лет) к международным соревнованиям
Заявление было обнародовано на сайте ведомства.
"Из Украины было похищено и вывезено в Россию по меньшей мере 19 тысяч детей. Российскими военными разрушены 2767 учебных заведений в Украине. Пострадали 344 спортивных объекта. 95 из них - Россией разрушены полностью или уничтожены частично. Оккупационный российский режим продолжает убивать и похищать их , уничтожает объекты гражданской инфраструктуры, включая стадионы и спортивные школы, не оставляя украинским детям возможностей не то, что для занятий спортом, а для обычной жизни", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ убила 504 ребенка, и еще 1129 получили ранения в результате российской агрессии. Уже задокументировано 3209 преступлений российских оккупантов против детей, включая 13 фактов сексуального насилия против несовершеннолетних.
"Агрессивная Россия лишила украинских детей не только возможности тренироваться, но и мирно и безопасно жить. Сотен наших детей она лишила жизни. В то же время УЕФА и ФИФА возвращает на соревнования российских детей, которые по вине этого органа будут уверены, что их страна имеет право убивать других и все делает правильно", – заявили в Минспорта.
Там требуют отмены решений УЕФА и ФИФА как ограничивающих права украинских детей, которых Россия лишила права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденным, изнасилованным или убитым.
"Украина обратилась ко всем ассоциациям-членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с РФ. Официально о таком бойкоте уже заявили ассоциации футбола Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии. Еще несколько стран – Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония – заявили, что ждут дальнейших пояснений от УЕФА. Мы твердо убеждены, что футбол всегда должен пропагандировать мир, толерантность и справедливость, а не побуждать продолжать войну и пропагандировать безнаказанность. Мы призываем УЕФА и ФИФА противостоять насилию и агрессии со стороны РФ. Мы будем решительно отстаивать эту позицию до тех пор, пока Россия будет воевать против Украины и пока не восстановится мир на европейском континенте", - подытожили в министерстве.
- 30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.
- 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало новый приказ , позволяющий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе.
- 28 сентября исполнительный комитет УЕФА допустил к международным турнирам юниорские сборные России в возрасте до 17 лет: министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил, что Украина и еще 7 стран будут бойкотировать турниры
- 4 октября Международная федерация футбола упразднила запрет российским сборным U-17 (до 17 лет) участвовать в чемпионатах мира
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