Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Уже никто не верит России, что украинцы обстреливают атомную электростанцию. Даже союзники России – Китай и Индия -- не поддерживают ее в вопросе ЗАЭС. Сам по себе допуск инспекторов не решит проблему вокруг ЗАЭС", – отметил Ельченко.

Дипломат также добавил, что инспекторы МАГАТЭ смогут только взять ситуацию под определенный контроль, если будут находиться там постоянно.

"Визит инспекторов не снимает вопрос создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС и полного вывода российских войск со станции. После заседаний Совбеза ООН Россия наконец-то поняла, что им не удастся обмануть весь мир. Вопрос уже в корне этой проблемы, в том, что Россия оккупировала часть Украины, включая ЗАЭС", - подчеркнул Ельченко.

18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна выезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.

23 августа стало известно, что Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ через территорию Украины на Запорожскую АЭС

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