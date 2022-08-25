Допуск инспекторов МАГАТЭ не решит проблему вокруг ЗАЭС, - дипломат Ельченко
Дипломат, постоянный представитель Украины в ООН (2015-2019) Владимир Ельченко считает, что через несколько дней будет достигнута договоренность и инспекторы МАГАТЭ смогут посетить ЗАЭС
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Уже никто не верит России, что украинцы обстреливают атомную электростанцию. Даже союзники России – Китай и Индия -- не поддерживают ее в вопросе ЗАЭС. Сам по себе допуск инспекторов не решит проблему вокруг ЗАЭС", – отметил Ельченко.
Дипломат также добавил, что инспекторы МАГАТЭ смогут только взять ситуацию под определенный контроль, если будут находиться там постоянно.
"Визит инспекторов не снимает вопрос создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС и полного вывода российских войск со станции. После заседаний Совбеза ООН Россия наконец-то поняла, что им не удастся обмануть весь мир. Вопрос уже в корне этой проблемы, в том, что Россия оккупировала часть Украины, включая ЗАЭС", - подчеркнул Ельченко.
- 18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.
- Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна выезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.
- 23 августа стало известно, что Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
- Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ через территорию Украины на Запорожскую АЭС
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