Об этом рассказал во время онлайн пресс- конференции освобожденный из российского плена боец ОЗСП "Азов" Владислав Жаворонок по псевдо Википедия.

С 24 февраля боец выполнял боевые задания. В ночь перед эвакуацией украинский защитник получил тяжелые ранения. В плену рашисты поместили его в 15-ю больницу в Донецке.

"Давление было в первую очередь психологическое. Россия не давала никакого доступа к связи с родными и окружающим миром. Психологическое давление обосновывалось: Вы никому не нужны, вы проигрываете в этой войне и вообще некуда вам звонить по телефону. Это уже нарушение международных конвенций.

Тяжелораненые находятся в больнице, но уже с первых дней начинается это моральное давление, начинаются допросы. Лично на своем примере скажу, что допросы у меня были еще до того, как я стал получать антибиотики после ампутации конечности. Поэтому лечением это назвать тяжело", – рассказывает Википедия.

Армия РФ пытала наших Героев: "Ребята, которые находились там получали значительные пытки, можно так сказать, то есть кому-то иглы вставляли в рану, кого-то пытали водой. Некоторые ребята не получали достаточного лечения вследствие либо недостаточного количества медикаментов у противника, либо недостаточного количества знаний, как лечить конкретного бойца нашего".

Владислав рассказал, что некоторые тяжелораненые находились в Оленовке.

"Россия не ищет правды, Россия уже решает, что будет правдой и под эту правду начинает подтягивать то, что она выдает за факты. Что касается лечения – России нужен был, какой-то факт, что нас как-то лечили, но фактически это не было лечение, это было сохранение жизни, чтобы мы дожили до момента, когда нас возможно обменяют.

Для России также необходим факт, что они лечат, будто они могут нас вылечить. Даже когда сторона противника не могла помочь нашему раненому, она не обращалась за помощью. Они никому не говорили, что у них нехватка медикаментов. Поэтому мы получали самый минимум этих медикаментов, а иногда и не получали необходимых. Так же, если хирурги не знали, что делать с бойцом", – добавил Википедия.

16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя с заблокированного завода "Азовсталь".

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.

2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасности выходившим из Азовстали украинским военным, которые затем оказались в российском плену.

ООН планирует запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.

6 августа Константин Величко, волонтер из Мариуполя, прошедший Оленовскую колонию, рассказал, что во время поселения в колонию над заключенными шли расправы, людей прогоняли через строй, избивали арматурой, дубинками, особенно страдали артиллеристы и командный состав.

В разведке назвали казнь азовцев в Оленовке спецоперацией РФ против поставки Украине оружия и деморализации военнопленных.

22 августа боец "Азова" Денис Манго Чепурко рассказал, что российские оккупанты в Оленовке пытали пленных по 2-3 дня, а воды давали всего 600 граммов на двое суток.

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