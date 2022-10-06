Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины по правам человека.

По сообщениям МВД Эстонии, 5 октября в районе пункта пересечения российско-эстонской границы со стороны Российской Федерации исчезли несколько сотен находившихся там в последние дни украинцев – их россияне вывезли на грузовиках в неизвестном направлении.

По данным Дмитрия Лубинца, в пограничных пунктах украинцы проходят повторную унизительную процедуру "фильтрации". Россияне могут проверять содержимое телефонной переписки и просматривать фото, просить раздеться для проверки на наличие "патриотических татуировок" и выспрашивать детали личной и семейной жизни. Иногда такие проверки длятся часами, а представители ФСБ угрожают заключением и пытками.

По словам Уполномоченного, после объявления мобилизации на территории Российской Федерации и проведения фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях, в Кремле, кажется, забыли, что крепостное право было отменено еще в 1861 году. Можно силой временно оккупировать территории, но нельзя присвоить жизнь и свободу людей.

Дмитрий Лубинец обратил внимание, что миссия ОБСЕ планировала со следующей недели проводить интервью с украинскими гражданами, депортированными в Россию, или теми, кому пришлось использовать территорию России для того, чтобы пересечь границу Эстонии. Особое внимание миссия планировала уделить людям, прошедшим фильтрационные меры или другие типы противоправных действий от российских военнослужащих или представителей органов безопасности.

В канун сообщения об исчезновении украинцев Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс совместно с послом Великобритании Россом Алленом и первым секретарем посольства Украины Владимиром Гаврилюком совершили совместный внеочередной экспресс-визит в пограничный пункт Лугамаа.

Ситуация на пограничном пункте была неутешительной. Российские пограничники не пропускали украинских беженцев, скрывающихся от войны и покидающих границы временно оккупированных территорий единственным возможным способом – транзитом через Российскую Федерацию. Украинцы на пунктах пропуска ждут пересечения границы около 4-5 дней. На открытых участках, вдали от поселений, во все более холодную и сырую погоду, без необходимых теплых вещей и еды. Среди них пожилые, маленькие дети, молодые мамы.

"Российские власти ограничивают доступ волонтерам к пунктам пропуска, делая невозможными оказание помощи нашим гражданам от неправительственных и международных организаций. Находясь на эстонском пограничном пункте, многие наши граждане нуждаются в первой помощи, теплой пище и словах поддержки. Большинство украинцев едут дальше в другую европейскую страну или возвращаются в свободную Украину", – констатирует омбудсмен.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что украинских беженцев, пытавшихся выехать из оккупированных районов через территорию России в Эстонию и собравшихся у юго-восточной границы страны из РФ, вывезли в неизвестном направлении на грузовых автомобилях.

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