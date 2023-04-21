"Дополнительные выплаты больше всего нужны бойцам на передовой": Стефанчук о дополнительных 30 тыс. для военных
Возврат дополнительных выплат в размере 30 тысяч гривен военнослужащим, полицейским и спасателям обойдется Украине в 180 миллиардов гривен в год
Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал в интервью Укринформу.
"Любая инициатива, которую все поддерживают, должна иметь под собой финансовое обоснование, должен быть финансовый источник удовлетворения этой потребности. Когда вносится поправка, которая будет стоить украинскому бюджету 180 миллиардов гривен в год, а при этом источником покрытия предусмотрено всего 2% от этой нужды, нужно понимать, что эти деньги где-то надо найти. Откуда их брать? Сегодня дыра в 180 миллиардов в государственном бюджете, по-моему, – это безответственное отношение к тому, как мы должны финансово поддерживать нашу победу. С уважением отношусь ко всем военным, представителям Министерства внутренних дел, но, считаю, что сейчас выплаты больше всего нужны защитникам, которые защищают Украину на передовой", - отметил спикер украинского парламента. "Любая инициатива, которую все поддерживают, должна иметь под собой финансовое обоснование, должно быть финансовое источник удовлетворения этой потребности Когда вносится поправка, которая будет стоить украинскому бюджету 180 миллиардов гривен в год, а при этом источником покрытия предусмотрено всего 2% от этой потребности, должны понимать, что эти деньги где-то нужно найти. Откуда их брать? Сегодня дыра в 180 миллиардов в государственном бюджете, по-моему, – это безответственное отношение к тому, как мы должны финансово поддерживать нашу победу. С уважением отношусь ко всем военным, представителям Министерства внутренних дел, но считаю, что сейчас выплаты больше всего нужны защитникам, которые защищают Украину на передовой", – отметил он.
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Кроме того, Стефанчук также рассказал, что накануне заседания, на котором была поддержана поправка о возврате дополнительных выплат всем военным, полицейским и спасателям, организовывал встречу со всеми лидерами фракций и групп, представителями Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Он отметил, что силовики объясняли народным депутатам, почему нынешняя логика выплат правильна. "Но получилось, как получилось", – добавил он.
В то же время, он проинформировал о наработке ряда решений по соответствующей инициативе, но отказался называть детали.
"Я бы очень хотел, чтобы каждый народный депутат или другой субъект законодательной инициативы, когда вносит законопроекты, в первую очередь, думал, где взять деньги и как это повлияет на финансирование нашей победы. Это сложный вопрос, но, я думаю, что мы обязательно найдем на него ответ", – резюмировал спикер украинского парламента.
- С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военным . В соответствии с ним выплаты напрямую зависели от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
- 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.
- Народный депутат из парламентской фракции "Голос" Владимир Цабаль внес в парламент проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекте Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (регистр. № 8312 от 27.12.2022)".
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призвал не манипулировать выплатами дополнительных 30 тысяч гривен военным, вознаграждение начисляется в зависимости от пребывания.
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