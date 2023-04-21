Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал в интервью Укринформу.

"Любая инициатива, которую все поддерживают, должна иметь под собой финансовое обоснование, должен быть финансовый источник удовлетворения этой потребности. Когда вносится поправка, которая будет стоить украинскому бюджету 180 миллиардов гривен в год, а при этом источником покрытия предусмотрено всего 2% от этой нужды, нужно понимать, что эти деньги где-то надо найти. Откуда их брать? Сегодня дыра в 180 миллиардов в государственном бюджете, по-моему, – это безответственное отношение к тому, как мы должны финансово поддерживать нашу победу. С уважением отношусь ко всем военным, представителям Министерства внутренних дел, но, считаю, что сейчас выплаты больше всего нужны защитникам, которые защищают Украину на передовой", - отметил спикер украинского парламента. "Любая инициатива, которую все поддерживают, должна иметь под собой финансовое обоснование, должно быть финансовое источник удовлетворения этой потребности Когда вносится поправка, которая будет стоить украинскому бюджету 180 миллиардов гривен в год, а при этом источником покрытия предусмотрено всего 2% от этой потребности, должны понимать, что эти деньги где-то нужно найти. Откуда их брать? Сегодня дыра в 180 миллиардов в государственном бюджете, по-моему, – это безответственное отношение к тому, как мы должны финансово поддерживать нашу победу. С уважением отношусь ко всем военным, представителям Министерства внутренних дел, но считаю, что сейчас выплаты больше всего нужны защитникам, которые защищают Украину на передовой", – отметил он.

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Кроме того, Стефанчук также рассказал, что накануне заседания, на котором была поддержана поправка о возврате дополнительных выплат всем военным, полицейским и спасателям, организовывал встречу со всеми лидерами фракций и групп, представителями Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Он отметил, что силовики объясняли народным депутатам, почему нынешняя логика выплат правильна. "Но получилось, как получилось", – добавил он.

В то же время, он проинформировал о наработке ряда решений по соответствующей инициативе, но отказался называть детали.

"Я бы очень хотел, чтобы каждый народный депутат или другой субъект законодательной инициативы, когда вносит законопроекты, в первую очередь, думал, где взять деньги и как это повлияет на финансирование нашей победы. Это сложный вопрос, но, я думаю, что мы обязательно найдем на него ответ", – резюмировал спикер украинского парламента.