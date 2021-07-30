Дополнительные выходные госслужащим за вакцинацию: правительство Чехии одобрило новые правила

Об этом сообщает сайт правительства.



Отмечается, что в Чехии количество государственных служащих составляет 480 тыс. человек.



Как известно, правило вступает в силу с 1 января 2022 года. Использовать отпускные дни можно будет до конца следующего года. Таким образом власть хочет мотивировать госслужащих делать прививки.



Кроме того, на заседании 30 июля правительство согласовало, что жители Чехии, которые по состоянию здоровья не могут носить защитную маску, не обязаны этого делать, но они должны подтвердить такое право справкой от врача.



Также Министерство здравоохранения внесло изменения в постановление об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях. Эта норма была отменена Высшим административным судом во вторник из-за "недостаточного обоснования целесообразности". По словам министра Адама Войтеха, министерство дополнило обоснования мероприятия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb