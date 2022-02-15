"Дополнительные территориальные претензии к Украине": посол ЕС отреагировал на постановление Госдумы о признании "ЛДНР"

Об этом он написал в своем Twitter.



"В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", – прокомментировал Маасикас одобрение постановления об обращении Госдумы РФ к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" 15 февраля.

Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "ЛДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.