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"Дополнительные территориальные претензии к Украине": посол ЕС отреагировал на постановление Госдумы о признании "ЛДНР"

15 февраля, 2022 вторник
14:46
Мир Матти Маасикас

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас считает, что признание Россией "независимости" группировок "ДНР" и "ЛНР" создаст дополнительные территориальные претензии Москвы к Киеву

Об этом он написал в своем Twitter.

"В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", – прокомментировал Маасикас одобрение постановления об обращении Госдумы РФ к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" 15 февраля.

  • Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
  • В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "ЛДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.

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