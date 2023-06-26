Дополнительные пункты и сухие порты: Украина разработала план на случай выхода РФ из "зернового соглашения"
Украина разработала альтернативный план продления экспорта агропродукции на случай прекращения работы зернового коридора по инициативе российской стороны
Об этом в эфире телемарафона 26 июня сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
По его словам, Украина готовится к расширению пропускной способности Дунайского региона. Также идет ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.
Также в бюджете предусмотрено 20 млрд грн страховки для потенциального страхования судов, которые согласятся перевозить украинское зерно в случае прекращения работы зернового коридора.
Что касается цен на зерновые, в Минагрополитики надеются, что к сентябрю они выровняются и будут приближены к прошлогодним.
"Недавно информация о неблагоприятных условиях в США повлияла на кукурузу, цены на которую пошли вверх. Поэтому говорить, какими будут конечные цены на зерновые, пока рано. Они станут известны ближе к сентябрю, когда закончится вегетация в северном полушарии. Есть надежда, что ситуация выровняется и с минимальным отклонением, но экспорт будет приближаться к показателям предыдущего года", – резюмировал Высоцкий.
Ситуация с экспортом украинского зерна
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продлевали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для его продления оккупанты требовали:
- переподключения Россельхозбанка к SWIFT
- возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты
- возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу.
Украина ищет альтернативные пути поставки зерна в страны Африки, Европы и Азии.
23 июня стало известно, что Украина поучаствует в строительстве зернового терминала в Нигерии.
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