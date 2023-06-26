Об этом в эфире телемарафона 26 июня сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, Украина готовится к расширению пропускной способности Дунайского региона. Также идет ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.

Также в бюджете предусмотрено 20 млрд грн страховки для потенциального страхования судов, которые согласятся перевозить украинское зерно в случае прекращения работы зернового коридора.

Что касается цен на зерновые, в Минагрополитики надеются, что к сентябрю они выровняются и будут приближены к прошлогодним.

"Недавно информация о неблагоприятных условиях в США повлияла на кукурузу, цены на которую пошли вверх. Поэтому говорить, какими будут конечные цены на зерновые, пока рано. Они станут известны ближе к сентябрю, когда закончится вегетация в северном полушарии. Есть надежда, что ситуация выровняется и с минимальным отклонением, но экспорт будет приближаться к показателям предыдущего года", – резюмировал Высоцкий.

Ситуация с экспортом украинского зерна

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продлевали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для его продления оккупанты требовали:

переподключения Россельхозбанка к SWIFT

возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты

возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу.

Украина ищет альтернативные пути поставки зерна в страны Африки, Европы и Азии.

23 июня стало известно, что Украина поучаствует в строительстве зернового терминала в Нигерии.