Дополнительные прививки от COVID-19: Минздрав назвал сроки введения третьей дозы вакцины
Пациенты с ВИЧ, онкозаболеваниями и рядом иммунодефицитных состояний смогут получить дополнительную прививку против COVID-19 через 28-90 дней после второй дозы COVID-вакцины
Об этом сообщил замглавы Минздрава Игорь Кузин на брифинге 14 декабря, передает Еспресо.TV.
"Минздрав позволил прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, которые имеют для этого медицинские показания. Речь идет о людях с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, проходящих иммуносупрессивную или иммуномоделирующую терапию, и пациентов с рядом других иммунодефицитных состояний. они смогут получить дополнительную дозу через 28-90 дней после второй дозы, независимо от того, какой дозой они прививались раньше", - сказал он.
Замминистра сообщил, что для получения дополнительной дозы необходимо обратиться к семейному или профильному врачу. Он выдаст направление на дополнительную прививку в произвольной форме.
Сделать дополнительную прививку можно будет в любом пункте вакцинации.
- Напомним, 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ №2770 о введении третьей дозы вакцины от COVID-19 людям с тяжелыми заболеваниями в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.
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