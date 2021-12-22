Дополнительные поезда из Львова в Перемышль и обратно отменили до начала 2022 года
Польская железная дорога отменила дополнительные поезда из Перемышля во Львов и обратно до 20 января 2022 года
Об этом сообщило PKP Intercity .
Причины отмены дополнительных рейсов в польской железной дороге не объяснили.
С 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года не будут ездить следующие поезда:
- 19/33020 из Львова в Перемышль;
- 20/33023 из Перемышля во Львов;
- 27/33004 из Львова в Перемышль;
- 28/33007 из Перемышля во Львов.
- №705 Киев – Перемышль;
- №715 Киев – Перемышль;
- №67 Киев – Варшава;
- №036 Одесса - Перемышль.
Кроме того, "Укрзализныця" совершает рейс №089 Львов - Перемышль.
- Напомним, "Укрзалізниця" запустит 6 дополнительных поездов к новогодним праздникам.
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