Дополнительные поезда из Львова в Перемышль и обратно отменили до начала 2022 года

Об этом сообщило PKP Intercity .



Причины отмены дополнительных рейсов в польской железной дороге не объяснили.



С 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года не будут ездить следующие поезда:

19/33020 из Львова в Перемышль;

20/33023 из Перемышля во Львов;

27/33004 из Львова в Перемышль;

28/33007 из Перемышля во Львов.

№705 Киев – Перемышль;

№715 Киев – Перемышль;

№67 Киев – Варшава;

№036 Одесса - Перемышль.

Напомним, "Укрзалізниця" запустит 6 дополнительных поездов к новогодним праздникам.

В сообщении добавили, что между Украиной и Польшей курсируют следующие поезда:Расписание этих поездов не изменилось.Кроме того, "Укрзализныця" совершает рейс №089 Львов - Перемышль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb