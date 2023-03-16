Дополнительные "Леопарды", боеприпасы и ракеты для ПВО: Канада объявила новый пакет вооружения для Украины
Канада пообещала передать Украине дополнительные четыре танка Leopard 2, снаряды для них и 155 мм гаубиц и ракеты для ПВО
Об этом говорится в заявлении министра обороны Канады Аниты Ананд.
"Канада передаст около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из арсенала Вооруженных сил Канады для поддержки систем ПВО, развернутых в настоящее время в Украине", - говорится в заявлении.
Министр отметила, что Канада также предоставит более 1800 единиц 105 мм обучающих боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами безвозмездную передачу танков Leopard 1.
Ананд также подтвердила, что Вооруженные силы приступили к поставке дополнительных основных боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой в конце февраля. В общей сложности Канада передала Украине восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре из которых уже доставлены в Польшу вместе с группой личного состава Вооруженных сил, обучающей украинских солдат их использованию.
Ожидается, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы, переданные Канадой, будут в Украине в ближайшие недели.
"Канада твердо стоит на стороне Украины в борьбе против незаконной и неоправданной войны России. Мы укрепляем наше сотрудничество с нашими союзниками и партнерами и продолжаем реагировать на военные нужды Украины, оказывая всестороннюю военную помощь. Мы будем продолжать делать все возможное для защиты свободы, демократии и международного сотрудничества". порядка, основанного на правилах", - сказала министр.
- В целом с февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более 1 миллиарда долларов.
- В феврале стало известно, что Канада предоставит украинским защитникам еще четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.15
Покупка 38.15Продажа 38.91
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное