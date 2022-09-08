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Обновлено

Дополнительные $2 млрд на борьбу Европы с агрессией РФ: госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом

8 сентября, 2022 четверг
13:56
Общество

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом сегодня, 8 сентября. Он объявил о предоставлении еще $2 млрд помощи Украине и другим странам, которым грозит Россия

Об этом сообщает американское агентство AP NEWS .

Как говорится в сообщении, сегодня, 8 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен совершил внеплановый визит в Киев, поскольку администрация Байдена объявила о новой большой военной помощи на сумму $2 млрд.

"В ходе встреч с высокопоставленными украинскими должностными лицами Блинкен сказал, что администрация Байдена предоставит $2 млрд в виде долгосрочного внешнего военного финансирования Украине и 18 ее соседям, включая членов НАТО и региональных партнеров в сфере безопасности, которые потенциально больше всего рискуют попасть под российскую агрессию", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что около $1 млрд выделят Украине, а остальные средства разделят между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакии и Словенией.

"Эта помощь еще раз демонстрирует нашу непреклонную преданность будущему Украины как демократического, суверенного и независимого государства, а также безопасности союзников и партнеров по всему региону", - говорится в сообщении.

  • Общий объем военной помощи, выделенной Украине со стороны США при администрации президента Джо Байдена, превысил $10 млрд. и Вашингтон продолжит помогать Киеву.
  • Соединенные штаты Америки выделят Украине новый пакет "военной помощи" на сумму $675 млн. Этот пакет включает гаубицы, артиллерийские боеприпасы, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы.

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Украина
Киевщина
война с Россией
США
Энтони Блинкен
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