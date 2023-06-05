Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Дополнительное место для Тайры: объявлен состав сборной Украины на Игры Непокоренных-2023

Дополнительное место для Тайры: объявлен состав сборной Украины на Игры Непокоренных-2023

5 июня, 2023 понедельник
21:25
Спорт

Минветеранов обнародовало состав Национальной сборной Украины на Invictus Games-2023 в Дюссельдорфе. Представлять нашу страну на Играх Непокоренных будут 25 ветеранов

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

“Ветеранский спорт как одно из эффективных средств психосоциальной адаптации ветеранов войны чрезвычайно важен. По результатам национальных соревнований Игры Непокоренных во Львове, в которых приняли участие более 200 ветеранов и военнослужащих со всей Украины, отборочная комиссия выбрала достойнейших лиц, которые будут представлять Украину в международных соревнованиях", - отметил представитель Минветеранов.

В сборную вошли:

  • Вениамин Бондарчук;
  • Виталий Бородавко;
  • Александр Будько;
  • Назар Вознюк;
  • Владимир Гера;
  • Игорь Дерман;
  • Максим Дмитраш;
  • Олег Должок;
  • Николай Зарицкий;
  • Максим Зубов;
  • Константин Кобыляну;
  • Александр Кравченко;
  • Семен Лагун;
  • Павел Лучков;
  • Вадим Мазниченко;
  • Александр Маковей;
  • Иван Молдун;
  • Дмитрий Половян;
  • Александр Пономарев;
  • Ирина Терникова;
  • Владимир Товкис;
  • Вадим Фасоль;
  • Юлия Шевчук;
  • Богдан Яроцкий;
  • Юлия Паевская.

Также сообщается, что у Юлии Паевской, которую знают по имени Тайра, не было возможности принять участие в Играх Непокоренных в Гааге в 2022 году. Именно поэтому международный фонд Invictus Games специально для Тайры выделил дополнительное место в сборной Украины.

Результат каждого участника оценивался по комплексной, специально разработанной для Игр Непокоренных системой, состоящей из 4 критериев: эффективность спортивной реабилитации – 40%, уровень мотивации бойца участвовать в проекте – 25%, спортивная этика – 25% и спортивный результат – 10%.

“Украина — единственная страна из 23 наций Инвиктус, которая сейчас на войне борется за свою свободу. Фонд Invictus Games увеличил квоту для нашей страны, поэтому в этом году украинская сборная будет самой большой по количеству участников за все годы существования Игр Непокоренных в Украине”, - отметила Национальный координатор Игр Непокоренных в Украине Илона Волошина.

Главная тренер сборной Елена Яновская отметила, что нынешняя команда "невероятная мощная".

"Будем готовиться, чтобы показать высокие результаты!", - добавила она.

Всего в отборочных соревнованиях принимали участие 202 военных и ветерана из разных регионов Украины. Они соревновались в 9 видах спорта: стрельбе из лука, легкой атлетике, велосипедном спорте, гребле на тренажерах, пауэрлифтинге, настольном теннисе, волейболе сидя, баскетболе на колясках и плавании.

  • Защитница Азовстали, парамедик Екатерина Полищук, пвсевдо Пташа исполнила гимн Украины перед началом "Игор  Непокоренных", состоявшихся во Львове.
Игры непокоренных
Читайте также:
москва, кремль
Автор Антин Борковский
4 июня, 2023 воскресенье
Очень скоро все люди узнают, как уязвима Россия, - полковник Грант
4 июня, 2023 воскресенье
Объявления о контрнаступлении не будет, - Маляр
легіон "Свобода Росії"
4 июня, 2023 воскресенье
Российские добровольцы назначили встречу губернатору Белгородщины
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.83
    Покупка 36.83
    Продажа 37.44
  • EUR
    Покупка 39.63
    Продажа 40.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
5 июня
22:37
Обновлено
В Купянском районе в результате обстрелов поврежден трубопровод с аммиаком
22:34
В Австралии научно доказали невиновность женщины, отсидевшей 20 лет за убийство детей
22:30
Зеленский анонсировал санкции, которые ограничат российский военный потенциал
22:03
Армия РФ может уничтожить из артиллерии город Шебекино на Белгородщине, - перехват ГУР
22:02
Эксклюзив
Путин сделал временный выбор в игре со своими приближенными - дипломат Бессмертный
21:40
Аналитика
Сергей Згурец
Силы обороны двигаются на Бахмутском направлении по широкому фронту и имеют определенные успехи. Колонка Сергея Згурца
21:27
Лубинец рассказал посланнику Папы Римского об убийствах, изнасилованиях и похищениях украинских детей военными РФ
21:08
Эксклюзив
Сообщения о сборе НБУ данных о платежах украинцев - информационный вброс для расшатывания банковской системы, - президент Ассоциации украинских банков
20:48
Шмыгаль: первые группы украинских пилотов отправились на обучение в Великобританию
20:34
Вышел украинский трейлер фильма "Миссия на двоих" с Джеки Чаном и Джоном Сина в главных ролях
20:25
Меджлис крымских татар подал на регистрацию как представительный орган коренного народа Украины
20:03
OPINION
Лукашенко и "украинский вопрос"
19:48
Обновлено
Россияне ударили по Балаклее, есть погибший и раненые
19:36
Ночью убит старший оперативный группировки "Белгород" полковник гвардии Стэсев, - ГУР
19:24
В один из населенных пунктов Луганщины прибыли 20 грузовиков раненых россиян, — Генштаб
19:15
Стартап Илона Маска Neuralink подорожал до $5 млрд, - Reuters
19:07
Эксклюзив
"Давление на грани жизни и смерти": оккупанты заставляют людей, нуждающихся в лекарствах, брать паспорта РФ, - депутат Запорожского облсовета
19:00
Обзор
Победные новости 467-го дня войны: ВСУ контрнаступает на некоторых направлениях, а секретный проект ГУР нанес РФ более $700 миллионов убытков
18:59
кибербезопасность
США работают над выделением Украине дополнительных $37 млн на кибербезопасность
18:42
Партнерский материал
Президент Favbet Foundation поддержал спортивный фестиваль для украинских семей в Загребе
18:33
США ввели санкции против россиян, причастных к попытке дестабилизации ситуации в Молдове
18:33
Маляр рассказала о ходе наступления ВСУ и успехе на Бахмутском направлении
18:13
РФ зарегистрировала 2 судна зерновой инициативы на вход в порты Украины, но проигнорировала 56, ожидающих долгое время
18:08
Эксклюзив
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
Токаев элегантно послал Лукашенко: Климкин о приглашении Казахстана стать членом союзного государства
18:08
OPINION
Сергей Фурса
Никакая математика Путина не остановит
17:56
Глава МИД Британии Клеверли приехал в Киев и встретился с Зеленским
17:54
Журналиста Vesti.ua задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних парней, редакция заявила о его увольнении
17:52
Украина хорошо подготовлена к контрнаступлению, однако еще рано говорить о результатах, - генерал Милли
17:40
Обновлено
Легион "Свобода России" предлагает ЧВК Вагнера обменять несколько пленных россиян на командира 72-й бригады ВС РФ, Пригожин ответил
17:33
Эксклюзив
Один из вариантов разрешения конфликта в Косово - отдать сербские районы Белграда, - эксперт-балканистка Гелетий
17:33
Охраннику киевской поликлиники, не открывшему укрытие, готовят подозрение за распространение коммунистической символики
17:15
украина
В Украине постоянно проживают 29 млн человек, – Институт будущего
17:09
Эксклюзив
Враг пытается мощно нагружать украинскую ПВО, идет игра на истощение, - военный эксперт Рябых
17:08
Обновлено
Бельгия начала расследование возможного использования переданного Украине оружия на территории РФ, ГУР прокомментировало
16:48
Синегубов допустил возможность принудительной эвакуации жителей приграничья в Харьковской области
16:31
КМВА назвала количество враждебных целей, сбитых украинским ПВО над Киевом в мае
16:10
Эксклюзив
Оккупанты будут оборонять Чонгарский полуостров до последнего, - политолог Молчанов
16:07
OPINION
Почему Украина – не Израиль
16:06
В результате войны РФ в Украине пострадали 1520 объектов культурной инфраструктуры
16:02
Эксклюзив
В Мариуполе оккупанты забирают лучших врачей в военный госпиталь, оставляя гражданских без медпомощи, - Андрющенко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV