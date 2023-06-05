Дополнительное место для Тайры: объявлен состав сборной Украины на Игры Непокоренных-2023

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

“Ветеранский спорт как одно из эффективных средств психосоциальной адаптации ветеранов войны чрезвычайно важен. По результатам национальных соревнований Игры Непокоренных во Львове, в которых приняли участие более 200 ветеранов и военнослужащих со всей Украины, отборочная комиссия выбрала достойнейших лиц, которые будут представлять Украину в международных соревнованиях", - отметил представитель Минветеранов.

В сборную вошли:

Вениамин Бондарчук;

Виталий Бородавко;

Александр Будько;

Назар Вознюк;

Владимир Гера;

Игорь Дерман;

Максим Дмитраш;

Олег Должок;

Николай Зарицкий;

Максим Зубов;

Константин Кобыляну;

Александр Кравченко;

Семен Лагун;

Павел Лучков;

Вадим Мазниченко;

Александр Маковей;

Иван Молдун;

Дмитрий Половян;

Александр Пономарев;

Ирина Терникова;

Владимир Товкис;

Вадим Фасоль;

Юлия Шевчук;

Богдан Яроцкий;

Юлия Паевская.

Также сообщается, что у Юлии Паевской, которую знают по имени Тайра, не было возможности принять участие в Играх Непокоренных в Гааге в 2022 году. Именно поэтому международный фонд Invictus Games специально для Тайры выделил дополнительное место в сборной Украины.

Результат каждого участника оценивался по комплексной, специально разработанной для Игр Непокоренных системой, состоящей из 4 критериев: эффективность спортивной реабилитации – 40%, уровень мотивации бойца участвовать в проекте – 25%, спортивная этика – 25% и спортивный результат – 10%.

“Украина — единственная страна из 23 наций Инвиктус, которая сейчас на войне борется за свою свободу. Фонд Invictus Games увеличил квоту для нашей страны, поэтому в этом году украинская сборная будет самой большой по количеству участников за все годы существования Игр Непокоренных в Украине”, - отметила Национальный координатор Игр Непокоренных в Украине Илона Волошина.

Главная тренер сборной Елена Яновская отметила, что нынешняя команда "невероятная мощная".

"Будем готовиться, чтобы показать высокие результаты!", - добавила она.

Всего в отборочных соревнованиях принимали участие 202 военных и ветерана из разных регионов Украины. Они соревновались в 9 видах спорта: стрельбе из лука, легкой атлетике, велосипедном спорте, гребле на тренажерах, пауэрлифтинге, настольном теннисе, волейболе сидя, баскетболе на колясках и плавании.