Дополнительное место для Тайры: объявлен состав сборной Украины на Игры Непокоренных-2023
Минветеранов обнародовало состав Национальной сборной Украины на Invictus Games-2023 в Дюссельдорфе. Представлять нашу страну на Играх Непокоренных будут 25 ветеранов
Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.
“Ветеранский спорт как одно из эффективных средств психосоциальной адаптации ветеранов войны чрезвычайно важен. По результатам национальных соревнований Игры Непокоренных во Львове, в которых приняли участие более 200 ветеранов и военнослужащих со всей Украины, отборочная комиссия выбрала достойнейших лиц, которые будут представлять Украину в международных соревнованиях", - отметил представитель Минветеранов.
В сборную вошли:
- Вениамин Бондарчук;
- Виталий Бородавко;
- Александр Будько;
- Назар Вознюк;
- Владимир Гера;
- Игорь Дерман;
- Максим Дмитраш;
- Олег Должок;
- Николай Зарицкий;
- Максим Зубов;
- Константин Кобыляну;
- Александр Кравченко;
- Семен Лагун;
- Павел Лучков;
- Вадим Мазниченко;
- Александр Маковей;
- Иван Молдун;
- Дмитрий Половян;
- Александр Пономарев;
- Ирина Терникова;
- Владимир Товкис;
- Вадим Фасоль;
- Юлия Шевчук;
- Богдан Яроцкий;
- Юлия Паевская.
Также сообщается, что у Юлии Паевской, которую знают по имени Тайра, не было возможности принять участие в Играх Непокоренных в Гааге в 2022 году. Именно поэтому международный фонд Invictus Games специально для Тайры выделил дополнительное место в сборной Украины.
Результат каждого участника оценивался по комплексной, специально разработанной для Игр Непокоренных системой, состоящей из 4 критериев: эффективность спортивной реабилитации – 40%, уровень мотивации бойца участвовать в проекте – 25%, спортивная этика – 25% и спортивный результат – 10%.
“Украина — единственная страна из 23 наций Инвиктус, которая сейчас на войне борется за свою свободу. Фонд Invictus Games увеличил квоту для нашей страны, поэтому в этом году украинская сборная будет самой большой по количеству участников за все годы существования Игр Непокоренных в Украине”, - отметила Национальный координатор Игр Непокоренных в Украине Илона Волошина.
Главная тренер сборной Елена Яновская отметила, что нынешняя команда "невероятная мощная".
"Будем готовиться, чтобы показать высокие результаты!", - добавила она.
Всего в отборочных соревнованиях принимали участие 202 военных и ветерана из разных регионов Украины. Они соревновались в 9 видах спорта: стрельбе из лука, легкой атлетике, велосипедном спорте, гребле на тренажерах, пауэрлифтинге, настольном теннисе, волейболе сидя, баскетболе на колясках и плавании.
- Защитница Азовстали, парамедик Екатерина Полищук, пвсевдо Пташа исполнила гимн Украины перед началом "Игор Непокоренных", состоявшихся во Львове.
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