Дополнительное финансирование ВСУ должно стать приоритетным вопросом Верховной Рады, - нардеп Павленко
Народный депутат Ростислав Павленко считает, что приоритетным вопросом для рассмотрения Верховной Рады должно стать дополнительное финансирование Вооруженных Сил Украины и Территориальной обороны
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Вчера состоялось заседание Верховной Рады. Было вынесено на рассмотрение более 20 очень разных вопросов. Эти вопросы касаются экономического характера и организации социальных аспектов жизни страны. Однако мнение "Европейской Солидарности" и многих народных депутатов заключается в том, что сейчас требуется вопрос дополнительного финансирования Вооруженных сил Украины ставить приоритетным для рассмотрения Верховной Рады", – пояснил Павленко.
Павленко подчеркнул, что поддержка ВСУ и Территориальной обороны должна стать важнейшим вопросом для парламентариев.
"Поддержка Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны должна стать приоритетом для народных депутатов. Это касается выплат военным и финансирования оборонного сектора государства. Вопросы экономические должны более тщательно прорабатываться в комитетах Верховной Рады. Поскольку мы должны меньше времени тратить на такие вопросы, внося в эти законопроекты свои правки", - добавил Павленко.
По словам Павленко, народные депутаты нашли ресурс, из которого можно было бы выделить дополнительные средства на финансирование армии.
"Мы с коллегами нашли дополнительный ресурс, из которого можно было бы выделить средства на дополнительное финансирование оборонного сектора. Эти средства можно было бы направить на выплаты для военных и ТРО. Также нужно поддерживать производство украинского оружия. Вооруженные силы Украины нужно обеспечить всем необходимым. Поскольку , мы знаем, что нужно сделать еще очень многое, чтобы наши бойцы имели достаточное количество средств защиты и оружия", - добавил Павленко.
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