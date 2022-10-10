Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути, - Боррель

Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в Twitter.

Как отметил чиновник, он шокирован нападениями России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины.

"Таким действиям не место в 21 веке. Я осуждаю их строже всего", - заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Европа – с Украиной.

"Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС близится", - сообщил Боррель.

Утром 10 октября в разных районах столицы прогремели взрывы. Пять человек погибли, еще более 30 травмированы или ранены в результате ударов россиян

Шевченковский район. 3 попадания по району. Повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись, еще 15 повреждены. По предварительной информации 5 человек погибли, 24 травмированы. Также 2 попадания в разные объекты инфраструктуры. Пострадали 3 человека

Святошинский район. Попадание в одноэтажное здание, травмировано 3 человека

Голосеевский район. 2 попадания в разные критические объекты инфраструктуры. Предварительно пострадал 1 человек

Деснянский район. Попадание в объект критической инфраструктуры. Предварительно пострадал 1 человек. Последствия уточняются

Кроме Киевщины, обстрелы потерпели Хмельницкая, Житомирская, Харьковская, Ивано-Франковская, Сумская, Полтавская, Львовская области.

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