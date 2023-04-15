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OPINION

Доплаты военным путем уравниловки разрушат госслужбу

15 апреля, 2023 суббота
08:03
Мнение

Чиновники будут красть, получать деньги в конвертах или уйдут в частные структуры

На прошлой неделе я давал интервью журналисту Reuters. Он меня спросил, почему в Украине большинство граждан так плохо относятся к высоким зарплатам госслужащих и толерантно к коррупции?

Объяснил ему, что это из-за устаревшего разочарования госслужащими и представителями власти, которые не смогли добиться результата в улучшении жизни страны, но смогли улучшить свою жизнь и жизнь своих семей. А еще это последствия философии СССР, когда нормами были уравниловка и принцип "что охраняю, то и имею", которые до сих пор популярны среди многих украинцев, даже если они не жили тогда. Они, может, даже не жили, а вот их родители и бабушки с дедушками своим воспитанием приучили многих к этим стандартам. К сожалению, люди не понимают, что в наших условиях, когда к коррупции очень толерантное отношение у многих в обществе, а некомпетентность стала нормой, высокая официальная зарплата является одним из условий того, что госслужащий будет профессиональным и не будет коррупционером. Это условие, а не гарантия. Но если его убрать, то результат будет не тот, что ожидают потомки пролетариата. Эффективность работы госслужащих и уровень жизни хейтеров высоких зарплат не улучшатся.

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Я хорошо понимаю, какую проблему создают и что после такого решения будут три варианта — либо, как когда-то, будут доплаты в конвертах, либо будут красть и заниматься коррупцией почти с официального разрешения, либо скоро из госсектора уйдут те, кто действительно эффективен и сможет найти себе работу в частном секторе

Именно поэтому я считаю популизмом и ошибкой ограничения в 67 000 для госслужбы и госкомпаний, которые вводят под маской того, что этими деньгами смогут обеспечить наших военных. Ложь. Этих денег не хватит. Я не являюсь госслужащим и не планирую идти работать на государство, но я хорошо понимаю, какую проблему создают и что после такого решения будет три варианта — либо, как когда-то, будут доплаты в конвертах, либо будут красть и заниматься коррупцией почти с официального разрешения или быстро из госсектора уйдут те, кто действительно эффективен и сможет найти себе работу в частном секторе. Необязательно в Украине. И это станет проблемой. Потому что вместо них придут те, кто будет готов даже от зарплаты отказаться, дайте ему власть в руки и возможность управлять бюджетными деньгами. Они тогда сами смогут себя обеспечить.

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Вообще пытаться обеспечить выплаты за деньги госслужащих — это то же самое, что сжечь дом для того, чтобы на его пламени приготовить еду, а потом удивляться, что как-то тупо получилось. Но это в логике действий властей. Попытка найти простое решение для сложной проблемы не поможет решить проблему и создаст новые проблемы. Но какая разница, да? Хотя я уверен, что те, кто предложил такой вариант, не только не понимали, к чему это может привести, но и не предполагали, что это не поможет обеспечить весь объем финансирования выплат военным. Популисты не просчитывают финансовые или какие-либо другие последствия, они руководствуются только рейтингами. А решение урезать зарплату госслужащим люмпен поддержит. Кстати, это приведет не к тому, что госслужащие в министерствах будут получать меньше, а к тому, что они будут получать меньше официально, а все остальное в конвертах без налогообложения. И отсеются те, кто не захочет получать черную зарплату. Браво! Вернулись в прошлое и реализовали отрицательную селекцию в госслужбе.

Популисты не просчитывают финансовые или какие-либо другие последствия, они руководствуются только рейтингами. А решение урезать зарплату госслужащим люмпен поддержит

Понимаю, что моя точка зрения не очень популярна. Но мне интересно, что будут говорить те, кто сегодня радуется решению о госслужащих, когда выяснится, что этих средств, срезанных с зарплаты госслужащих, не хватит для обеспечения выплат военным, но приведет к дальнейшему разрушению госслужбы? Ничего они не скажут. Им будет безразлично, потому что они не могут признать свою ошибку и не готовы осознать, к чему это все приводит. Простые люди любят простые решения, даже если они неэффективны. Но именно простые люди сегодня сидят в Верховной Раде и привели их туда другие простые люди. Потому и имеем сегодня такие решения. Так что этот закон нужно ветировать. Но я сомневаюсь, что понимают в ОП. Посмотрим, что будет дальше.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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