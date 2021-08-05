Допинг попал в организм через секс: ITF обнародовала подробности скандала вокруг звездной украинской теннисистки
Международная федерация тенниса опубликовала документ - решение независимого трибунала относительно допингового дела украинки Даяны Ястремской
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В документе ITF отмечается, что Даяна Ястремская не стала отрицать факта обнаружения в ее организме метаболитов местеролона, однако опровергла, что применяла вещество сознательно.
Даяна Ястремская сообщила, что вечером 23 и утром 24 ноября 2020 года была вместе со своим парнем. В течение этого времени они занимались сексом. Через несколько часов теннисистка сдала пробу на допинг, которая и оказалась положительной.
Выяснилось, что препарат с запрещенным веществом тогда употреблял парень украинки без ее ведома. Показания обоих во многом совпали. Ястремская также прошла проверку на полиграфе, который с вероятностью более 99% подтвердил, что тениситка никогда не употребляла допинг.
Даяна Ястремская была отстранена от участия в соревнованиях по обвинению в употреблении допинга. В январе 2021 года в пробе 20-летней украинки были обнаружены метаболиты местеролона.
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