Донорство безопасно на 100%: Минздрав опроверг мифы и призывал сдавать кровь

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Украине продолжается национальная кампания "Твоя кровь может воевать". Каждый украинец может поддержать военных и гражданских, для которых донорская кровь жизненно необходима. Мы собрали самые популярные мифы о донорстве, чтобы предубеждения не помешали вам – при желании – приобщиться к общеукраинской инициативе" , – говорится в сообщении.

Кроме этого, согласно сообщению, представление о заражении донора инфекцией ошибочно, поскольку все инструменты для сбора крови одноразовые и стерильные.

"С кровью контактируют только два предмета: скарификатор (инструмент для прокалывания пальца) и игла гемакона (контейнера для забора и хранения крови). Они стерильные. Использованные инструменты при вас выбрасывают", - говорят в Минздраве.

В частности, отмечается, что донорство не вредит здоровью, наоборот - сдача крови способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, стимуляции костного мозга, уменьшает риск образования тромбов и омоложению.

В министерстве также отмечают, что донорство - это процесс значительно более безболезненный, чем во время "уколов красоты" или татуировки, к тому же процедура сдачи крови длится всего 10-12 мин.

Также опровергнут предупреждение о том, что врачи заберут слишком много крови.

"Всего 450 мл – больше в гемокон физически не влезет. Это меньше, чем 1/10 крови в вашем организме. При регулярном питании все компоненты восстанавливаются за 21 день. Часто доноры чувствуют в этот период не слабость, а наоборот – приток энергии", - пишут в Минздраве.

Министерство также уверяет, что донорство крови не вызывает привыкания на химическом уровне. Отмечается, что многие доноры начинают сдавать кровь несколько раз в год, но по мотивации спасать жизнь и улучшать состояние своего здоровья.

17 ноября Ирина Верещук призвала украинцев сдать донорскую кровь для украинских военнослужащих.

29 ноября Львовский Центр Службы Крови призвал львовян становиться донорами для раненых защитников и больных граждан.

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