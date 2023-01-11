Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сегодня говорили и о ситуации на поле боя. О том, в частности, что российская агрессия иссякнет только тогда, когда у российских амбиций нет никакой другой альтернативы, кроме проигрыша. Все российские амбиции – и на фронте, и в политике, в экономике, в юридической плоскости. Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледар, почти полностью разрушенного оккупантами города, – будто это какое-то достижение России", – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Россия распространяет новости из Соледара так, чтобы поддерживать мобилизацию и давать надежду тем, кто поддерживает войну.

"Но бои продолжаются. Донецкое направление держится. И мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону. Наш потенциал растет. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом", – добавил Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл с визитом во Львов. Здесь он почтил память украинских воинов, погибших в боях с российскими оккупантами, а также провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.

11 января во Львове президенты Украины, Литвы и Польши подписали общую декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника.

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